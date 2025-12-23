Meteo Natale 2025: dopo giorni segnati da piogge insistenti e particolarmente abbondanti, soprattutto nel corso dell’ultimo weekend prima delle festività, la Sicilia guarda al Natale con un cauto ottimismo.

Il maltempo che ha accompagnato l’avvicinamento alle feste sembra infatti concedere una parziale tregua proprio tra la Vigilia e il giorno di Natale, con condizioni più stabili e temperature nel complesso miti. Un contesto ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia: uscire per gli ultimi acquisti e regali, passeggiare tra le vie addobbate, lasciarsi avvolgere dalle luci, dalle canzoni e dagli eventi, e respirare la magia del Natale che pervade la città. Di seguito, le previsioni per il Natale 2025 con tutto ciò che c’è da sapere per non farsi cogliere impreparati dal meteo.

Meteo Natale 2025: mercoledì 24 dicembre

La vigilia di Natale sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti, grazie a un modesto aumento della pressione atmosferica che garantirà tempo nel complesso stabile su gran parte della Sicilia.

La giornata trascorrerà tra sole e qualche nube irregolare, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi lungo i litorali tirrenico e ionico. Situazione leggermente diversa sul versante meridionale dell’Isola, dove nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità che potrebbe portare a deboli piogge in serata.

Nubi sparse e ampie schiarite si alterneranno invece nelle aree interne e sull’Appennino, con tendenza a rasserenamenti nelle ore serali. Le temperature resteranno su valori in linea con il periodo, con massime comprese tra gli 8 e i 16 gradi e minime sostanzialmente stabili. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, mentre i mari si presenteranno mossi, soprattutto il Basso Tirreno.

Meteo Natale 2025: giovedì 25 dicembre

La giornata di Natale sarà segnata da un ulteriore aumento della pressione, che favorirà un lento miglioramento del tempo su gran parte della Sicilia.

Le nubi, ancora presenti soprattutto nelle prime ore, tenderanno gradualmente a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Sui litorali tirrenico e ionico il tempo si manterrà variabile, con alternanza tra annuvolamenti e schiarite più ampie nel pomeriggio.

Più compatta la nuvolosità sul litorale meridionale, nelle zone interne e lungo l’Appennino, dove il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto, con qualche apertura soprattutto nella seconda parte della giornata. In serata non si esclude la formazione di foschie o locali banchi di nebbia. Le temperature rimarranno miti per il periodo, mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, con mari generalmente mossi.

Le previsioni per Catania

Tra la Vigilia e il giorno di Natale, Catania sarà interessata da condizioni meteorologiche nel complesso stabili. Nella giornata della Vigilia il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso o velato, con ampie schiarite soprattutto al mattino e solo qualche nube di passaggio nelle ore serali.

Non sono previste precipitazioni e le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con massime attorno ai 17 gradi e minime intorno ai 9. Per Natale, invece, il quadro sarà leggermente più variabile: nubi sparse si alterneranno a schiarite per gran parte della giornata, con un miglioramento più deciso in serata.

Durante la notte non si escludono deboli piogge, ma senza particolari criticità. Le temperature subiranno una lieve flessione nelle massime, che si attesteranno intorno ai 16 gradi, mentre i venti moderati e il mare mosso accompagneranno entrambe le giornate, senza allerte meteo segnalate.