A causa del peggioramento delle condizioni meteo, anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio a Catania e in diversi comuni della provincia si va verso la sospensione delle attività didattiche. A comunicarlo è stato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza alla luce dell’evoluzione del quadro meteorologico.

Condizioni in peggioramento: appello alla prudenza

Il primo cittadino ha evidenziato nella nota un peggioramento nelle condizioni climatiche, dichiarando “Il bollettino meteo ricevuto pochi minuti fa segnala un peggioramento delle condizioni del mare e del vento, situazione che si manterrà fino alle ore 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge”. Ha poi proseguito rinnovando l’invito ai cittadini a limitare gli spostamenti, “Per questo motivo, vi esortiamo ancora una volta a non uscire di casa se non per motivi di assoluta indifferibilità, considerando i pericoli legati alla caduta di rami, di alberi e all’ammaloramento della pavimentazione stradale”.

Mercoledì 21 gennaio: scuole chiuse e ordinanza in arrivo

Nel suo messaggio, il sindaco ha annunciato che a breve verrà diramata un’ordinanza che prevederà per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, almeno la sospensione delle attività didattiche: “A breve verrà diramata un’ordinanza che prevederà, almeno, la sospensione delle attività didattiche. Nel frattempo, confidiamo nel buon senso e nella prudenza di tutti i cittadini, affinché non si verifichino danni alla sicurezza di nessuno“. Provvedimenti analoghi sono attesi anche da altri comuni della provincia etnea.

Al momento, il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha già disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, una scelta ritenuta necessaria per consentire ai tecnici comunali di effettuare in sicurezza le verifiche sugli edifici scolastici e sui danni causati dal maltempo, in costante raccordo con la Protezione Civile e gli enti competenti. “La ricognizione – afferma il primo cittadino – è un passaggio indispensabile per garantire che i nostri ragazzi e tutto il personale scolastico possano rientrare negli ambienti didattici in condizioni di massima sicurezza, una volta accertata l’assenza di criticità. Restiamo in continuo contatto con la Protezione Civile e tutti gli enti competenti per monitorare la situazione. Invito tutta la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità“.