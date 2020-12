Coronavirus in Sicilia, casi in leggera diminuzione: i dati delle province

Coronavirus in Sicilia. Il bollettino giornaliero pubblicato dal Ministero della Salute aggiornato alla data odierna, sabato 5 dicembre.

I casi di Coronavirus in Sicilia seguono l’andamento degli scorsi giorni. Nella giornata di ieri il numero di casi nell’Isola è stato di quasi 1400 nuovi casi, di cui oltre un terzo nella provincia etnea. A Catania e provincia si registrano tra i dati più alti in Italia, come confermato anche dai numeri del contagio nei più grandi comuni etnei. Il bollettino di oggi, sabato 5 dicembre, registra invece 1240 nuovi casi, a fronte di 10.875 tamponi processati.

Questa, invece, la situazione negli ospedali rispetto ai giorni precedenti. Oggi si registrano 12 nuovi ingressi negli ospedali. Il totale dei ricoverati, invece, è di 1.400 pazienti nei reparti ordinari (-32) e 215 in terapia intensiva (-1). Rispetto a ieri, il bollettino segnala 1006 pazienti guariti o dimessi. Allo stesso tempo, il numero dei decessi rimane considerevole: 34 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1723 dall’inizio della pandemia.

Infine, questa la situazione nelle province siciliane. A Catania, 488 contagi nelle ultime 24 ore, cui si sommano 320 casi positivi registrati nel Palermitano. La situazione nelle restanti province alla data di oggi è la seguente: 40 Agrigento, 50 Caltanissetta, 69 Enna, 89 Messina, 54 Ragusa, 57 #iracusa, 73 Trapani.