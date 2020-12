Coronavirus Catania, 472 positivi ad Acireale e 642 a Paternò: gli ultimi dati

Catania è la provincia col maggior numero di casi in Sicilia. Ecco le città dove i contagi sono in aumento e quelle dove diminuiscono. Gli ultimi aggiornamenti.

I casi di Coronavirus a Catania registrati ogni giorno sono tra i più alti non solo in Sicilia, dove la provincia etnea occupa stabilmente la prima posizione, ma anche nel resto d’Italia. Nel Catanese si registrano infatti casi simili a quelli comunicati da Roma e Napoli, con una popolazione decisamente inferiore. Questa la situazione nei principali comuni della provincia.

Coronavirus Catania: Misterbianco

Nell’ultimo aggiornamento, risalente alla giornata di ieri, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 417, di cui n.17 ospedalizzati e 400 a domicilio. Ammontano a 1389 i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

Acireale

Numeri simili, anche se leggermente superiori a quelli di Misterbianco, ad Acireale, come comunicato dal sindaco Stefano Alì. Il totale ammonta a 472 positivi, di cui 71 nelle ultime 24 ore, a fronte di 17 negativizzati. Da inizio agosto sono 881 i casi nel secondo comune più popoloso della provincia etnea, 24 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in un’altra struttura e 12 i deceduti. “Fra i 17 guariti c’è una bimba di 2 anni – scrive il primo cittadino in un messaggio rivolto alla sua comunità -, immaginate la gioia della famiglia. Come è evidente la paura delle famiglie di un’altra bimba di 2 anni e di una signora che ha da poco compiuto 90 anni per le quali l’esito del tampone è appena stato positivo. 12 acesi morti sono un numero enorme, che avessero o meno altre patologie. Colpisce soprattutto gli anziani, è deceduto un signore di 96 anni, ma anche una donna di 54 anni, quindi nessuno può ritenersi immune. Mi sembrano quindi assurde – conclude – le proteste e le recriminazioni sulle modalità con cui potremo festeggiare il Natale”.

Coronavirus Catania: Biancavilla e Adrano

Il sindaco Antonio Bonanno comunica un lieve aumento dei casi positivi. 223 i cittadini contagiati dal virus al momento; 146 i guariti dall’inizio della seconda ondata. Più alti, anche se in leggero calo (-20) i dati relativi al confinante comune di Adrano. I casi sono in tutto 440, 18 gli ospedalizzati e 882 i soggetti in isolamento fiduciario in attesa di tampone.

Caltagirone

Alla data dell’1 dicembre, Caltagirone risulta una delle città con la più bassa percentuale di contagio. 179 attualmente positivi: 172 in isolamento domiciliare, 6 in ospedale e 1 in altra struttura.

Paternò

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale (3 dicembre) 642 di cui 43 ospedalizzati. 1874 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.

Belpasso

Dal 3 agosto sono 451 i casi in totale, 173 i positivi attivi, 275 i guariti, 13 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono 11. Il sindaco comunica che nei prossimi giorni verrà avviata una campagna di screening di massa gratuiti per la popolazione, al fine di individuare i positivi asintomatici. La campagna durerà due giorni, di concerto con l’Asp Catania.

Bronte

Ultimo aggiornamento sui casi di Coronavirus Catania riguarda la città di Bronte, ex zona rossa da ieri. Nell’aggiornamento comunicato ieri dal sindaco Pino Firrarello diminuiscono ancora i casi positivi al Covid, pari a 388 cittadini. “Numeri incoraggianti – commenta il primo cittadino -, che giustificano l’indicazione delle autorità sanitarie di non proseguire il regime di Zona Rossa”.