Covid, lo strano caso di Catania: è la provincia siciliana con più incremento di positivi

Coronavirus Catania: i contagi della provincia etnea continuano ad aumentare e preoccupano se confrontati con quelle di altre province. Ecco un'analisi.

La provincia di Catania sembrerebbe essere in controtendenza rispetto al resto della Regione con un numero di casi giornalieri particolarmente alto. Stando al bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana, i positivi registrati nella provincia etnea sono in tutto 614. Un numero particolarmente alto, se confrontato con quello delle altre province. Palermo ha registrato quasi la metà dei casi con 357 nuovi contagi, mentre i numeri delle altre province sono rimasti tutti molto al di sotto del centinaio.

A livello nazionale, i numeri di Catania sono inferiori solo a quelli di alcune province del Nord Italia come Milano (+885), Torino (+864), Varese (+1036) e Como (+893). Numeri simili registrano, invece, la provincia di Roma (+685) e di Napoli (+686). Tutte le altre province registrano numeri sensibilmente inferiori. Perché i contagi della provincia di Catania sono così alti?

I dati comunicati dai sindaci della provincia, nei giorni scorsi, avevano già destato qualche preoccupazione. Alcuni paesi registravano contagi particolarmente alti, tra tutti citiamo Paternò e Acireale. Per quanto riguarda, in particolare, la città di Paternò, il Comune ha comunicato ieri che i casi accertati di Covid-19 sono in tutto 798. Numeri alti anche nel Comune di Misterbianco che, ad oggi, registra 495 positivi; e nel Comune di Acireale, dove fino a ieri i positivi erano 534 in tutto.

Nel frattempo, il governo regionale sta monitorando la situazione. Il Comitato tecnico-scientifico sembra particolarmente preoccupato in merito al passaggio della Sicilia da “zona arancione” a “zona gialla”, chiedendo a Musumeci di introdurre misure più restrittive per scongiurare un ulteriore aumento. Si attende di sapere se arriverà una nuova ordinanza.