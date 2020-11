A Paternò 535 positivi, 475 ad Acireale: la mappa dei contagi a Catania

Coronavirus Catania: rimane alto il numero di contagi nella provincia. I sindaci dei paesi etnei comunicano gli ultimi aggiornamenti: ecco i dati.

Coronavirus Catania: la provincia etnea continua a registrare un alto numero di contagiati e, sebbene a livello nazionale i numeri siano in calo, in Sicilia i dati rimangono pressoché invariati. Di seguito, ecco alcuni aggiornamenti sui paesi della provincia di Catania, che ieri e oggi hanno comunicato gli ultimissimi dati aggiornati.

Adrano

Il sindaco di Adrano, Angelo D’Agate, sulla sua pagina Facebook ieri sera ha comunicato dati aggiornati, trasmessi dall’ASP relativi al Comune di Adrano: “Positivi 389 di cui 22 in ospedale, isolati 477. Sono sempre più convinto che la prevenzione ed il senso di responsabilità di ognuno di noi sia la migliore arma per combattere questo nemico crudele ed invisibile”.

Paternò

Il Comune di Paternò ha comunicato ieri che i casi accertati di Covid-19 in città risultano allo stato attuale 535 di cui 36 ospedalizzati, 1274 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario.

Acireale

Il Comune di Acireale ha comunicato ieri che i positivi nel paese salgono a 475 con 161 nuovi positivi ed 88 soggetti non più positivi. Sono scesi a soli 9 i soggetti positivi da ottobre. Sono 21 i soggetti ricoverati in ospedale e 2 in altra struttura, 7 i soggetti deceduti per Covid-19 comunicati ad ieri dallo stato civile. Sono in tutto 693 i soggetti trovati positivi da inizio agosto e 617 i soggetti posti in isolamento fiduciario.

Aci Catena

Il sindaco del Comune di Aci Catena Nello Oliveri ha aggiornato qualche minuto fa l’andamento numerico dei contagiati nel territorio comunale. Ad oggi si registrano 192 casi di positività al Coronavirus, mentre sale a 336 il numero di coloro i quali sono posti in isolamento. Dei contagiati, 5 sono ospedalizzati. Si raccomanda come sempre prudenza, la massima collaborazione nell’adottare misure di distanziamento fisico ed il fondamentale utilizzo della mascherina oltre che ad igienizzare frequentemente la mani. Uscire di casa solo per comprovate necessità e per coloro che si recano ad effettuare acquisti il sindaco Oliveri raccomanda “di comperare solo da commercianti che utilizzano fornendoli alla clientela i giusti presidi anti contagio ed indossano la mascherina correttamente”.

Bronte

Un aggiornamento è arrivato ieri anche dal sindaco di Bronte Pino Firrarello: “Abbiamo appena ricevuto i nuovi aggiornamenti sullo stato del contagio a Bronte, in cui risultano essere positivi 438 individui, mentre 726 sono in isolamento fiduciario e 25 i concittadini positivi al momento del decesso, a cui ci stringiamo con cordoglio. Cresce molto bene il numero dei guariti, che dai nostri allineamenti si attesta a 103 unità, e ci rassicura su una stabilizzazione importante della curva dei contagiati, che dal 19/11 ad oggi registra una variazione moderata”.