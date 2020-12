Coronavirus Sicilia, 220 pazienti in terapia intensiva: oggi +1.399 positivi

Coronavirus Sicilia: il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino, che fornisce informazioni dettagliate sulla situazione epidemiologica. Ecco i dati.

Coronavirus Sicilia: a livello nazionale, il trend positivo dei giorni scorsi, con il calo della curva dei contagi, sembra riconfermarsi anche oggi. Per quanto riguarda la Sicilia, dicembre si apre con un incremento di +1.399 positivi nella giornata di oggi. Sono 1.517 i pazienti ricoverati con sintomi e 220 quelli in terapia intensiva. I positivi nell’Isola sono, attualmente, 40.730.

Rimane consistente anche il numero dei decessi, che oggi fa registrare 34 nuove vittime un totale di 1.589 dall’inizio della pandemia. I guariti, invece, arrivano in totale a 22.766.

Nonostante l’Isola sia stata dichiarata dal governo “zona gialla”, la situazione preoccupa il Cts. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto al presidente Musumeci misure più stringenti e divieti per scongiurare una brusca risalita dei contagi. Nonostante il miglioramento a livello nazionale, la curva in Sicilia non accenna a scendere più di tanto, rimanendo il numero dei positivi quotidiani al di sopra dei mille.

Coronavirus Sicilia: i dati di Catania e le altre province

Palermo: 19.040 (357)

Catania: 17.425 (614)

Messina: 6.247 (86)

Ragusa: 5.729 (55)

Trapani: 4.558 (69)

Siracusa: 3.918 (87)

Agrigento: 2.962 (49)

Caltanissetta: 2.728 (78)

Enna: 2.453 (4)

Si attende di sapere cosa ne sarà a Natale e se a tutti sarà concesso di rientrare in Sicilia per ricongiungersi con i propri familiari. Il presidente Musumeci avrebbe chiesto a Conte di consentire gli ingressi in Sicilia e di essere disposto a introdurre l’obbligo di tampone.