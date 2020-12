Coronavirus, oggi altri 785 vittime: l’andamento dei contagi in Italia

Coronavirus in Italia: il numero dei decessi non accenna a diminuire, tuttavia scendono i contagi e salgono i guariti. Ecco gli ultimi dati diffusi dal Ministero.

I dati sul Coronavirus in Italia, rispetto alle scorse settimane, sembrano incoraggianti. Si registra oggi un incremento di 19.350 nuovi positivi e -8.526 attuali positivi per un totale di 779.945 attuali positivi in tutta la Penisola. Eppure, il numero dei decessi continua a rimanere troppo alto: si registrano nelle ultime 24 ore altre 785 nuove vittime, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 56.361.

Si tratta di un numero che spaventa ma che, secondo i medici, sarebbe la naturale conseguenza dell’altissimo numero dei contagi delle settimane scorse. L’indicatore dei decessi giornalieri dovrebbe essere l’ultimo a scendere. Le rassicurazioni, tuttavia, non bastano e si teme ora per il Natale. La bozza del nuovo Dpcm dovrebbe arrivare domani, per giorno 3 è prevista la firma e per giorno 4 l’entrata in vigore. Cosa ne sarà del Natale? Se da una parte c’è tanta voglia di concedere delle festività serene, dall’altra si teme un nuovo aumento dei contagi.

In ogni caso, il numero dei guariti giornalieri rimane alto. Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 27.088 nuovi guariti per un totale di 784.595 dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività scende, inoltre, al 10,6% se conteggiato sul totale dei tamponi effettuati.