Joe Wright gira film sull’Etna: nel cast anche Peter Dinklage del Trono di Spade

Joe Wright girerà alcune scene del suo prossimo film anche sull'Etna. Nel cast ci sarà anche Peter Dinklage, famoso per aver interpretato Tyrion Lannister in GoT.

L’Etna e il territorio etneo hanno da sempre esercitato il loro immortale fascino su registi e attori di fama internazionale. Da Luchino Visconti alle riprese delle eruzioni laviche per il film “Star Wars: la vendetta dei Sith”, pochi sfuggono all’unicità del vulcano più alto d’Europa e del panorama che lo circonda. Non fa eccezione Joe Wright, regista premio Oscar, in Sicilia per girare il film Cyrano, liberamente tratto dall’opera di Edmond Rostand.

In estate il regista ha svolto delle selezioni anche a Catania per la ricerca di comparse per il suo film, ma il cast che affianca Joe Wright è davvero stellare. Tra loro ci sarà infatti anche Peter Dinklage, famoso in tutto il mondo per aver interpretato Tyrion Lannister nella serie del Trono di Spade, prodotta da HBO. L’attore, vincitore di quattro Emmy Award per la sua straordinaria interpretazione di uno dei personaggi più complessi e amati della serie, è tra i protagonisti della nuova pellicola di Joe Wright e nei prossimi giorni sarà sull’Etna per le riprese. Ad annunciarlo è l’account ufficiale del Parco dell’Etna.

Chi volesse sbirciare le riprese del film di Joe Wright nella speranza di intravedere il famoso attore, però, dovrà salire un bel po’. Il set è ancora in fase di allestimento, ma i lavori si svolgeranno tra la quota 2500 e la quota 2900 metri del versante Sud del vulcano. Il primo ciak è previsto per il 20 novembre, ma il countdown è già iniziato.