Joe Wright gira un film in Sicilia e fa casting a Catania: come partecipare

Il regista britannico girerà in Sicilia nei prossimi mesi. Tutti i dettagli per partecipare al casting e le modalità di quest'ultimo.

Il regista britannico Joe Wright, conosciuto in particolare per i film Orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina ed Espiazione, girerà un film musicale in Sicilia, tra Noto, Siracusa e Catania, e cerca attori per il suo cast.

Joe Wright a Catania: il calendario del casting

I casting si terranno presso la Sala Erice dell’Hotel Mercure sito in piazza Verga (accedere dall’ingresso di Via Conte Ruggero) e si svolgeranno con le seguenti modalità.

Martedì 15 settembre , dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, casting rivolto a tutti gli uomini di età compresa tra i 35 e i 55 anni. Saranno particolarmente graditi uomini con capelli lunghi;

Mercoledì 16 settembre , dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, casting rivolto agli uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con almeno una delle seguenti caratteristiche: capelli lunghi o disposti a radersi a zero – svolto servizio militare – familiarità con almeno uno dei seguenti sport: equitazione, arti marziali, scherma/sciabola/fioretto, tiro a segno – conoscenza buona dell'inglese;

Giovedì 17 settembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, casting rivolto ad attrici/attori, gruppi teatrali e danzatrici/danzatori.

Come partecipare

Le riprese avranno luogo tra le province di Siracusa, Catania e Noto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità, codice fiscale e codice iban. Non potranno partecipare ai casting i candidati con tatuaggi a vista.

Nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, tutti i partecipanti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina, sono invitati ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite e in ogni caso a mantenere la distanza minima di sicurezza di almeno due metri dagli altri partecipanti.

In relazione alle procedure di prevenzione Contagio Covid, per partecipare al casting è obbligatorio prenotare: scrivendo a casting@mestierecinema.it o telefonando al 366 9765517. Non saranno ammesse al casting persone senza prenotazione.