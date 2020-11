Catania, chiudono i mercatini dell’usato: resta aperta la Fiera

Catania chiude temporaneamente i due mercatini dell'usato. La tradizione domenicale per gli amanti del "vintage" dovrà essere posticipata fino a ulteriori comunicazioni.

In seguito all’ultimo provvedimento emanato dal Comune di Catania, vengono chiusi i mercatini domenicali dell’usato di via Dusmet e di San Giuseppe La Rena. Una misura che si aggiunge a quella già annunciata del divieto di stanziamento a piazza Duomo e al lungomare di Ognina.

L’ordinanza, in realtà, amplifica il contenuto dell’articolo 1 comma 9 lettera F del DPCM del 3 novembre scorso, che stabilisce la chiusura nelle giornate festive e prefestive di centri commerciali e mercati, ma che consentirebbe il mantenimento di quelli all’aperto. Tuttavia, il provvedimento non vale per la Fera ‘o Luni di piazza Carlo Alberto, per la quale il Comune non ha stabilito ulteriori restrizioni.

Il chiarimento viene da una circolare del Ministero dell’Interno in merito al già citato articolo del DPCM. “Relativamente al richiamo ai mercati – si legge –, la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. Ciò in quanto i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive”.