Una delegazione di residenti della zona di Piazza Carlo Alberto e Corso Sicilia è stata ricevuta a Palazzo degli Elefanti dal Sindaco Enrico Trantino per rappresentare le criticità legate alle attività mercatali e sollecitare interventi urgenti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il comitato ha evidenziato questioni che riguardano l’emergenza igienico-sanitaria legata alla vendita di carni e prodotti ittici privi di tracciabilità ed esposti agli agenti atmosferici, con rischi concreti per la salute dei consumatori. Segnalata inoltre la presenza di ambulanti abusivi con occupazione di portici e marciapiedi, la carenza di tutela della quiete pubblica e la compromissione del decoro urbano. “Tutte questioni che se non affrontate con tolleranza zero rischiano di causare danni all’immagine della città”, hanno sottolineato i residenti chiedendo forti segnali di discontinuità.

Il Sindaco Trantino ha preso atto delle rimostranze, evidenziando che i problemi segnalati sono già all’attenzione dell’Amministrazione, come testimoniano i controlli interforze eseguiti frequentemente nell’area. Il primo cittadino ha assunto l’impegno a intensificare le misure preventive e repressive per contrastare ogni forma di illiceità, oltre ai profondi interventi infrastrutturali già programmati per la piazza della Fera ‘o Luni.

Il Sindaco ha inoltre reso noto che il Comune, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, sta provvedendo a una perimetrazione complessiva del mercato con un censimento accurato delle attività regolari, distinguendo chi opera illegalmente da chi può essere regolarizzato secondo la normativa vigente. I residenti hanno preso atto della piena disponibilità del sindaco e hanno rinviato a successivi incontri la verifica degli impegni assunti.