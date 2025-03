Nella mattinata di ieri, la polizia di Catania ha coordinato un’operazione di controllo nello storico mercato di Piazza Carlo Alberto, su disposizione del questore Giuseppe Bellassai. All’intervento hanno partecipato 18 agenti di polizia, 20 vigili urbani e 15 membri del corpo Forestale regionale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative commerciali. Sono stati controllati 25 operatori del mercato, di cui 10 sono risultati privi delle autorizzazioni necessarie per la vendita dei prodotti ortofrutticoli.

Sanzioni e sequestri per attività abusive

A seguito dei controlli, il corpo Forestale e la polizia municipale hanno elevato 53 sanzioni per diverse irregolarità: 10 venditori privi di autorizzazione amministrativa, 4 casi di mancata tracciabilità dei prodotti, 6 occupazioni abusive di suolo pubblico e 17 ampliamenti non autorizzati degli spazi concessi. Inoltre, sono stati effettuati 12 sequestri, di cui 2 a carico di ignoti, in quanto alcuni venditori, alla vista degli agenti, si sono allontanati lasciando incustodita la merce illecitamente esposta.

Merce donata alla Caritas e multe per 36.000 euro

Complessivamente, le forze dell’ordine hanno sequestrato due tonnellate di prodotti ortofrutticoli, sottoposti a verifica per accertarne la qualità. Gli alimenti risultati idonei sono stati donati alla Caritas, che provvederà alla loro distribuzione ai più bisognosi. Le sanzioni amministrative elevate nel corso dell’operazione ammontano a circa 36.000 euro, sottolineando la necessità di un controllo costante sul commercio abusivo per garantire legalità e sicurezza alimentare.