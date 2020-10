Incidente allo svincolo di Motta S. Anastasia: gravemente ferito un conducente

Grave incidente sulla A19, nei pressi dello svincolo di Motta S. Anastasia: gravemente ferito uno dei due conducenti. Ecco cosa è successo.

Incidente stradale al km 185 + 600 dell’A19, in prossimità dello svincolo di Motta S. Anastasia (CT) in direzione di Palermo. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante parcheggiato a margine della carreggiata. Il conducente del mezzo pesante, gravemente ferito, è stato trasporto d’urgenza in eliambulanza del Servizio Sanitario 118.

Sul posto, oltre la squadra dei Vigili del Fuoco, il Nucleo NBCR del Comando Provinciale VVF di Catania per una pozza di gasolio formatasi sulla carreggiata in seguito all’impatto tra i due mezzi. Presenti, per gli adempimenti di competenza, personale della Polizia Stradale e dell’ANAS.