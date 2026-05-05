Mattinata di pesanti disagi per i pendolari che percorrono la Statale 121, l’arteria che collega l’hinterland con il capoluogo etneo. Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore all’altezza dello svincolo di Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, mandando letteralmente in tilt la circolazione in direzione Catania. Rallentamenti già a partire da Piano Tavola in direzione Catania.
La dinamica dell’incidente
Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, si tratterebbe di un maxi tamponamento che ha visto coinvolti ben cinque veicoli. L’impatto è avvenuto in un tratto particolarmente critico, poco prima della postazione dell’autovelox fisso, in un orario di punta per il traffico veicolare.
Sebbene la dinamica esatta rimanga da chiarire, la violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.