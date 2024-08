Non siete riusciti ad organizzare in tempo per il ferragosto 2024, non temete ci sono diverse soluzioni in tutta l’isola. Eventi ed idee su come passare questo ferragosto al meglio.

Sicilia Ferragosto 2024: eventi a Catania

Nella città etnea, si terranno diversi eventi e serate per la notte di Ferragosto. Se vi interessa particolarmente la musica ed amate i pink floyd, il 14 agosto, presso la villa bellini si terrà il concerto dei Pink’s One, una cover band dei Pink Floyd, la più conosciuta ed apprezzata.

Un altro suggerimento, più tradizionale, è “etna trekking”. Tradizionalmente, Sicilia Gaia organizza, una fiaccolata/trekking, la fiaccolata avrà inizio da Linguaglossa per poi giungere sui crateri aperti con le eruzioni del 2002, alla fine della fiaccolata è prevista una grigliata.

Un’altra alternativa è il “Ferragosto Tropical Party” al sentiero degli ulivi a Santavenerina.

Sicilia Ferragosto 2024: eventi Festival Medievale

Le feste medievali a Motta Sant’Anastasia sono un evento organizzato dall‘Associazione Culturale Rione Panzera. Ogni anno nel periodo estivo, per tutta la settimana di ferragosto le strade di Motta si trasformano e evocano il medioevo. Quest’anno le feste medievali di motta si terranno dal 10 al 18 agosto. All’interno delle feste ci saranno diversi eventi ed attività, per non citare il cibo.

In spiaggia come vuole la tradizione

Per i più tradizionalisti, il dubbio non sussiste, il ferragosto va rigorosamente passato in spiaggia. E di certo nella nostra isola le spiagge non mancano. Partendo da Catania, dove dalle spiagge libere, le quali saranno aperte a tutti, fino ai lidi della Playa, i quali organizzano serate e cene proprio per la serata di ferragosto. Ma non solo Catania, in tutta l’isola le spiagge potranno offrire un’ottima soluzione per la serata.

Che si preferisca andare in strutture attrezzare, come gli stabilimenti balneari o nelle spiagge libere, non vi resta che scegliere e decidere come passare la nottata del 14 agosto al meglio.