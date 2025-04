ISEE 2025: Molte famiglie italiane, ogni anno, si trovano nella necessità di rinnovare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per poter accedere a determinati bonus e agevolazioni statali, come l’Assegno Unico o altre forme di sostegno al reddito. Un aspetto fondamentale per calcolare l’Isee è l’esclusione di determinati investimenti, come buoni fruttiferi, libretti di risparmio e titoli di stato, che non devono essere considerati nel calcolo, qualora rientrino sotto i 50.000 euro di garanzie statali. Questo processo permette di abbassare l’importo finale e, in molti casi, di avere diritto a vantaggi economici significativi.

Oltre a rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che offrono un supporto nella compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), molti italiani scelgono di fare l’Isee da soli per risparmiare i 25 euro che si pagano dalla seconda attestazione. Ma come si fa concretamente?

ISEE 2025: Guida passo dopo passo

1. Accedere al portale INPS

Il primo passo per fare l’Isee da soli è accedere al portale dell’INPS, dove è possibile procedere con la compilazione della DSU. Per farlo, è necessario disporre delle credenziali digitali, come SPID, CIE o CNS. Queste credenziali sono ormai obbligatorie per chiunque voglia accedere ai servizi online del Governo. Una volta entrati nel portale, nella sezione dedicata, cercate la voce “Isee precompilato”.

2. Iniziare la compilazione della DSU precompilata

Dopo aver trovato l’opzione per l’Isee precompilato, cliccate su “Utilizza lo strumento” e successivamente su “Isee precompilato“, per avviare la compilazione della DSU. Il sistema vi guiderà passo dopo passo, partendo dalla dichiarazione del consenso sulla privacy. In questa fase, sarà necessario leggere e accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Scegliere le prestazioni per le quali richiedere l’ISEE 2025

Una volta dichiarato il consenso, il passo successivo consiste nella scelta delle prestazioni per cui si intende richiedere l’Isee 2025. Potete selezionare una o più prestazioni, a seconda delle vostre esigenze, come l’Assegno Unico o altre misure di supporto economico.

4. Definire il nucleo familiare per l’ISEE 2025

Un passaggio fondamentale è quello di definire correttamente il nucleo familiare. Il sistema precompilato fornisce automaticamente un elenco di soggetti che potrebbero far parte del nucleo familiare, ma è possibile modificare questa lista, aggiungendo o rimuovendo membri a seconda della situazione reale. È importante che tutte le informazioni siano corrette, per evitare errori nel calcolo dell’Isee.

Inoltre, se ci sono persone con disabilità o figli minorenni da genitori non coniugati o non conviventi, occorrerà spuntare le opzioni pertinenti, in modo che il sistema possa applicare le corrette agevolazioni.

5. Autorizzazione alla precompilazione dei dati

Una volta completata la parte relativa al nucleo familiare, sarà necessario concedere l’autorizzazione per l’utilizzo dei dati precompilati. Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare dovrà autorizzare esplicitamente l’uso dei propri dati. Ciò può avvenire in due modi:

Tramite identità digitale : Ogni componente maggiorenne dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e autorizzare l’uso dei dati.

: Ogni componente dovrà autenticarsi con le proprie SPID, CIE o CNS e autorizzare l’uso dei dati. Tramite dati di riscontro: Se non si utilizza l’identità digitale, è possibile autorizzare l’accesso ai dati precompilati inserendo i dati della tessera sanitaria e altre informazioni reddituali e patrimoniali.

6. Aggiungere informazioni abitative per l’ISEE 2025

Un altro aspetto importante riguarda le informazioni abitative. Durante la compilazione, sarà necessario indicare:

l’indirizzo di residenza;

il numero civico;

il CAP;

la provincia;

il comune;

tipo di abitazione.

Questo passaggio è fondamentale per la corretta determinazione del patrimonio e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

7. Controllo e presentazione

Quando tutti i dati sono stati inseriti correttamente e ogni componente del nucleo familiare ha autorizzato l’uso dei propri dati, sarà il momento di rivedere e verificare tutte le informazioni. A questo punto, cliccate su “Controlla e Presenta” per inviare la richiesta all’INPS. Il sistema provvederà a elaborare la vostra dichiarazione e a generare l’Isee precompilato.

Una volta inviata la DSU, sarà necessario attendere che l‘INPS elabori l’Isee 2025. Questo processo di solito richiede qualche giorno lavorativo. Una volta completata l’elaborazione, riceverete l’attestazione dell’Isee, che potrà essere utilizzata per richiedere l’accesso a vari bonus e agevolazioni fiscali.

I vantaggi di fare l’ISEE 2025 da soli

Fare l’Isee da soli attraverso il portale INPS è un’opzione comoda ed economica, che permette di evitare i costi aggiuntivi dei CAF e di gestire la propria situazione economica in totale autonomia. Sebbene il processo possa sembrare complesso all’inizio, la guida precompilata e il supporto online dell’INPS rendono il tutto molto più semplice di quanto si pensi. Inoltre, questa modalità garantisce che il calcolo sia basato esclusivamente sulla propria situazione reale, senza rischi di errori da parte di terzi.

Se si rispettano tutti i passaggi e si compilano correttamente tutte le informazioni, il risultato sarà un ISEE che rispecchia accuratamente la situazione economica del nucleo familiare, consentendo di accedere alle agevolazioni più vantaggiose.