Iscrizioni scolastiche 2026/2027: le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Le famiglie devono presentare le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione tramite la piattaforma telematica Unica, accessibile all’indirizzo unica.istruzione.gov.it nella sezione “Orientamento e iscrizioni”. Anche i percorsi di istruzione e formazione professionale e le scuole paritarie aderenti al sistema digitale utilizzano la piattaforma online. L’accesso è consentito tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per la scuola dell’infanzia e alcune regioni specifiche (Valle d’Aosta, Trento, Bolzano) resta obbligatoria la compilazione cartacea, da consegnare direttamente alle segreterie degli istituti. Alcuni percorsi particolari, indicati annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguono la stessa procedura cartacea.

Iscrizioni scolastiche 2026/2027: Strumenti di orientamento disponibili

La piattaforma Unica offre numerosi strumenti per aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso scolastico successivo. La sezione “Cerca la tua scuola” fornisce informazioni dettagliate sugli istituti disponibili sul territorio. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, sono disponibili strumenti di orientamento come “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta” e “Statistiche su istruzione e lavoro”.

La novità del 2026 è “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un servizio digitale innovativo pensato per accompagnare le famiglie nel processo decisionale. L’obiettivo è fornire supporto concreto nella transizione tra i diversi cicli scolastici e aiutare gli studenti a individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini e interessi.

Percorsi tecnologico-professionali e numeri delle iscrizioni

Per il prossimo anno scolastico, le famiglie possono iscrivere i propri figli alle prime classi dei percorsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali, così come ai percorsi innovativi del Liceo del Made in Italy, parte della filiera tecnologico-professionale promossa dal Ministero. Complessivamente, le iscrizioni coinvolgono 1.342.504 studenti e famiglie su tutto il territorio nazionale.

Le informazioni complete sul procedimento di iscrizione sono disponibili sui portali istruzione.it/iscrizionionline e unica.istruzione.gov.it . Il Ministero ha predisposto materiale informativo per guidare le famiglie nella compilazione delle domande. In una nota, il Ministero segnala che alle 11:30 del primo giorno di apertura, le iscrizioni erano già triplicate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla velocizzazione della procedura digitale.