Bonus asilo nido 2025: Il Bonus asilo nido 2025 rappresenta una misura fondamentale per supportare le famiglie italiane con bambini fino a tre anni. Questa agevolazione economica mira a ridurre il peso delle rette degli asili nido e dei servizi di assistenza domiciliare per bambini con patologie gravi. La conferma del bonus anche per il 2025 testimonia l’impegno del Governo nel garantire un sostegno concreto ai nuclei familiari, favorendo la conciliazione tra lavoro e vita privata e incentivando la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia.

Destinatari e requisiti del bonus asilo nido 2025

Il bonus è rivolto ai genitori di bambini nati, adottati o in affidamento fino a tre anni di età. Possono beneficiare anche le famiglie con bambini affetti da malattie croniche che necessitano di assistenza domiciliare. Per accedere al Bonus Asilo Nido 2025 è necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui:

Essere genitore del minore beneficiario.

Avere effettuato pagamenti regolari delle rette degli asili nido autorizzati o dei servizi domiciliari.

Presentare la domanda entro i termini stabiliti dall’INPS, con documentazione completa, inclusi codici fiscali, IBAN e prova di pagamento.

Importi e modalità di calcolo

L’importo del Bonus Asilo Nido 2025 varia in base all’ISEE della famiglia:

Fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui, erogati in 11 rate mensili da 272,72 euro. Tra 25.001 e 40.000 euro: 2.500 euro annui, 11 rate da 227,27 euro. Oltre 40.000 euro: 1.500 euro annui, 11 rate da 136,37 euro.

Per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro che hanno un bambino nato dal 1° gennaio 2025 e già un altro figlio minore di 10 anni, l’importo può essere maggiorato fino a 3.600 euro annui.

Procedura di richiesta

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul portale INPS tramite SPID, CIE o CNS. I passaggi principali sono:

Accedere al sito ufficiale dell’INPS. Digitare “Bonus Nido” nella barra di ricerca e selezionare il servizio relativo. Compilare il modulo con i dati richiesti e allegare la documentazione necessaria.

Le famiglie possono richiedere il rimborso mensile o totale alla fine dell’anno, entro il 31 dicembre.

Bonus asilo nido 2025: le novità

Il decreto Omnibus 2025 ha semplificato le procedure, ampliando la validità del bonus a tutti i “servizi educativi per l’infanzia”, comprese le sezioni primavera e gli spazi gioco. Inoltre, la domanda presentata dal 1° gennaio 2026 avrà validità anche per gli anni successivi, riducendo gli adempimenti burocratici per le famiglie.

Bonus asilo nido 2025: Modalità di pagamento e documentazione richiesta

Il rimborso avviene tramite bonifico, accredito su conto corrente o carta prepagata. I pagamenti iniziano generalmente a febbraio dell’anno in corso per le domande presentate nell’anno precedente. La documentazione da allegare comprende: