Bonus figli 2025: Per aiutare le famiglie, il governo italiano ha previsto nel 2025 diversi bonus figli 2025, destinati a supportare sia i genitori lavoratori che quelli che non lavorano. In questo articolo analizzeremo tutti gli incentivi disponibili, i requisiti per accedervi e le modalità per fare domanda.

Bonus figli 2025: Assegno di maternità dei comuni

Tra i principali bonus figli 2025 c’è l’assegno di maternità dei Comuni, rivolto alle mamme che non lavorano. Si tratta di un contributo mensile che aiuta le famiglie più vulnerabili. L’accesso è vincolato a requisiti reddituali, determinati tramite l’ISEE, e l’importo è aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per il 2025, gli importi sono:

Totale: 2.037 euro;

Mensile: 407,40 euro;

ISEE massimo: 20.382,90 euro.

Bonus asilo nido

Il Bonus Asilo Nido è destinato alle famiglie con bambini sotto i tre anni. Può essere utilizzato per iscrivere i figli ad asili pubblici o privati, oppure per assistenza domiciliare in caso di patologie gravi.

Importo fino a 3.600 euro annui per ISEE fino a 40.000 euro;

Riduzione fino a 1.500 euro annui per ISEE più alto;

Domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025 tramite portale INPS.

Bonus figli 2025: Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale rappresenta il cuore dei bonus figli 2025, destinato a tutti i nuclei con figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. L’importo varia in base a reddito ISEE, numero di figli, età e presenza di disabilità.

Per il 2025:

Massimo 201 euro mensili per figlio con ISEE fino a 17.227,33 euro;

Minimo 57,50 euro mensili per ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro;

Maggiorazioni possibili per madri under 21, famiglie numerose o bambini piccoli.

Congedo parentale e altri contributi

Il congedo parentale garantisce ai genitori lavoratori fino a 11 mesi di assenza retribuita per assistere i figli fino a 12 anni. Nel 2025, tre mesi sono retribuiti all’80% dello stipendio. La richiesta va effettuata online su INPS, con comunicazione al datore di lavoro.

Altri bonus figli 2025 includono: