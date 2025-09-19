Bonus figli 2025: Per aiutare le famiglie, il governo italiano ha previsto nel 2025 diversi bonus figli 2025, destinati a supportare sia i genitori lavoratori che quelli che non lavorano. In questo articolo analizzeremo tutti gli incentivi disponibili, i requisiti per accedervi e le modalità per fare domanda.
Bonus figli 2025: Assegno di maternità dei comuni
Tra i principali bonus figli 2025 c’è l’assegno di maternità dei Comuni, rivolto alle mamme che non lavorano. Si tratta di un contributo mensile che aiuta le famiglie più vulnerabili. L’accesso è vincolato a requisiti reddituali, determinati tramite l’ISEE, e l’importo è aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per il 2025, gli importi sono:
- Totale: 2.037 euro;
- Mensile: 407,40 euro;
- ISEE massimo: 20.382,90 euro.
Bonus asilo nido
Il Bonus Asilo Nido è destinato alle famiglie con bambini sotto i tre anni. Può essere utilizzato per iscrivere i figli ad asili pubblici o privati, oppure per assistenza domiciliare in caso di patologie gravi.
- Importo fino a 3.600 euro annui per ISEE fino a 40.000 euro;
- Riduzione fino a 1.500 euro annui per ISEE più alto;
- Domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025 tramite portale INPS.
Bonus figli 2025: Assegno Unico Universale
L’Assegno Unico Universale rappresenta il cuore dei bonus figli 2025, destinato a tutti i nuclei con figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. L’importo varia in base a reddito ISEE, numero di figli, età e presenza di disabilità.
Per il 2025:
- Massimo 201 euro mensili per figlio con ISEE fino a 17.227,33 euro;
- Minimo 57,50 euro mensili per ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro;
- Maggiorazioni possibili per madri under 21, famiglie numerose o bambini piccoli.
Congedo parentale e altri contributi
Il congedo parentale garantisce ai genitori lavoratori fino a 11 mesi di assenza retribuita per assistere i figli fino a 12 anni. Nel 2025, tre mesi sono retribuiti all’80% dello stipendio. La richiesta va effettuata online su INPS, con comunicazione al datore di lavoro.
Altri bonus figli 2025 includono:
- Bonus Nuovi Nati: 1.000 euro una tantum per bambini nati o adottati nel 2025;
- Fondo Dote per la Famiglia: fino a 300 euro per corsi sportivi o attività extra-scolastiche per figli dai 6 ai 14 anni, con ISEE fino a 15.000 euro.