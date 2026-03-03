Il Bonus Assunzioni Giovani Under 30 si conferma uno degli strumenti principali per incentivare l’occupazione giovanile in Italia. Essendo una misura strutturale, l’agevolazione è disponibile anche nel 2026 senza necessità di rinnovi legislativi annuali.

In questa guida ecco nel dettaglio cos’è l’esonero contributivo, a chi spetta, quali sono i requisiti per le aziende e come richiederlo tramite l’INPS.

Il bonus consiste in un incentivo contributivo sulla quota a carico del datore di lavoro. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 e reso permanente dalla Legge di Bilancio 2018, l’incentivo mira a favorire l’inserimento stabile nel mondo del lavoro di giovani che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Le agevolazioni previste per le assunzioni di giovani under 30 sono degli sconti sui contributi, ma la percentuale dell’incentivo varia in funzione delle tipologie di rapporto di lavoro e del lavoratore

Caratteristiche principali: