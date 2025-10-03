Carta Dedicata a Te 2025: La Carta Dedicata a Te 2025 è un sostegno economico introdotto dal Governo per aiutare le famiglie italiane in difficoltà. Si tratta di una carta elettronica prepagata del valore di 500 euro, utilizzabile per acquistare beni di prima necessità nei negozi convenzionati. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa viene confermata anche per il 2025, ma con una riduzione sia del budget complessivo che del numero di famiglie beneficiarie.

Quante famiglie riceveranno la Carta nel 2025

Nel 2024 avevano usufruito del contributo circa 1.330.000 famiglie, per un totale di 600 milioni di euro stanziati. Nel 2025, invece, la platea scenderà a 1.150.000 nuclei, con un fondo complessivo di 500 milioni di euro. La conseguenza è che 183.000 famiglie in meno potranno accedere al beneficio rispetto all’anno precedente. La distribuzione della Carta Dedicata a Te 2025 partirà a settembre e si concluderà entro ottobre.

Requisiti e criteri di accesso

Per ottenere la carta è necessario rispettare alcuni requisiti precisi:

ISEE inferiore a 15.000 euro; nucleo familiare con almeno tre componenti residenti in Italia; assenza di altri sussidi attivi come Assegno di inclusione, NASpI, Carta Acquisti o Supporto formazione lavoro.

L’assegnazione non avverrà tramite domanda diretta: INPS, Comuni e Poste Italiane predisporranno la graduatoria. La priorità sarà data prima alle famiglie con figli nati entro il 31 dicembre 2011, poi a quelle con figli nati entro il 31 dicembre 2007, e infine agli altri nuclei, ordinati in base all’indicatore ISEE.

Come ritirare e usare la Carta Dedicata a Te 2025

Le famiglie selezionate riceveranno una comunicazione ufficiale dal Comune e potranno ritirare la carta presso gli uffici postali, presentando documento d’identità e codice fiscale. In alcuni casi, chi aveva già ricevuto la carta negli anni precedenti potrà ottenere la ricarica da 500 euro direttamente sullo stesso supporto.

La carta potrà essere utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, come pane, latte, pasta, frutta e verdura. Sono esclusi carburante, abbonamenti ai trasporti e alcolici.

Scadenze e utilizzo dei fondi

Le tempistiche sono chiare: la Carta Dedicata a Te 2025 dovrà essere attivata entro dicembre 2025 e i fondi spesi entro febbraio 2026. In caso contrario, l’importo verrà perso. Nonostante la riduzione del budget, la misura resta un aiuto concreto per le famiglie colpite dall’aumento dei prezzi e dal caro vita.