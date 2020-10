Coronavirus in Sicilia, +730 contagi e 9 decessi: i dati nelle province

Coronavirus in Sicilia: mentre il governatore annuncia una nuova stretta, l'Isola registra ancora oltre 700 casi in 24 ore. Il punto sui contagi nelle province.

Ancora più di 700 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Stando all’ultimo bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, il numero di casi attuali positivi ammonta adesso a 9.136 individui, con 730 contagiati rilevati nelle ultime 24 ore, rispetto ai tamponi processati, 8.015.

La situazione negli ospedali siciliani non vede un incremento di pazienti in terapia intensiva, fermi a quota 96. Buone notizie, almeno in parte, dai ricoverati con sintomi. Rispetto al bollettino di ieri, quando i ricoveri erano saliti a quasi 30 nuovi pazienti, oggi si registrano 5 ricoveri in più, 593 rispetto ai 588 di ieri. Sul fronte dei decessi, il totale rispetto a ieri supera le 400 unità (408 morti dall’inizio della pandemia), con 9 decessi nelle ultime 24 ore.

Infine, per quanto riguarda la distribuzione nelle province, nel Catanese i dati nazionali fanno segnare +188 positivi. Numeri molto alti anche a Palermo, dove i nuovi contagiati sono 204. Nelle altre province, Messina si avvicina ai 100 casi giornalieri (74 nelle ultime 24 ore), cifra superata dal Ragusano, che registra 117 nuovi positivi. 11 nuovi casi a Siracusa, 7 nell’Ennese, 26 a Caltanissetta e Agrigento e 77 a Trapani. Attesa, adesso, per la decisione annunciata dal governatore Musumeci in giornata e sui lockdown parziali della nuova ordinanza.