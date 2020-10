Assunzioni Enel: le posizioni aperte per laureati e diplomati

Enel azienda attiva nel settore energetico ricerca diversi profili da inserire nel proprio team: posizioni aperte in tutta Italia.

Enel SPA è tra le più grandi aziende attive nel settore dell’energia e ad oggi ricerca nuovo personale da aggiungere nel proprio team. In questo periodo Enel ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura di posti di lavoro a Roma, Milano e presso altre sedi del territorio italiano. Le posizioni aperte riguardano non solo laureati ma anche diplomati. Vi è anche la possibilità di svolgere stage e tirocini.

Diplomati per posizioni tecnico operative

I candidati ideali per ricoprire tale posto hanno conseguito un diploma tecnico o professionale quinquennale e hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Buone capacità digitali e ottime doti organizzative, relazionali e di problem solving. Predisposizione al lavoro di gruppo.

Altre posizioni aperte

Chemical & Environmental Specialist – Firenze o Pisa;

Specialista Macchinario Elettrico Statico – Firenze;

Buyer per Global Power Generation Procurement – Roma;

QA Engineer – Roma;

Responsabile Networks Management Italy – Roma;

Responsabile Business to Consumer Italy – Roma;

Energy Management Specialist – Roma;

Project Manager Impianti Termici – Pisa/Firenze;

Junior Global Trading – varie sedi sul territorio nazionale;

Specialist Internal Auditor – Roma;

Junior Services – Roma;

Digital Application Developers – Roma, Milano, Napoli, Venezia Mestre;

Enterprise Integration Architect – Roma;

Customer Operations Specialist – Roma;

Senior Business Developer – Centro Sud Italia;

Junior Infrastructure & Network – Roma e altre sedi sul territorio nazionale;

Come avviene la selezione

In un primo momento il candidato potrà inoltrare la propria candidatura collegandosi al portale Enel, nella sezione “Lavora con noi” e potrà inviare il proprio cv dopo essersi registrato gratuitamente al sito. In un secondo momento, il candidato verrà contattato telefonicamente per una prima intervista e per fissare un primo appuntamento.