Coronavirus Sicilia, oggi 3 nuovi decessi: i dati dell’ultimo bollettino

Coronavirus Sicilia: oggi 3 nuovi decessi e un lieve decremento dei contagi. I dati diffusi dal Ministero della Salute e riguardanti le ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: si abbassa il numero dei positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. Si registrano oggi 362 nuovi contagi con un numero di tamponi effettuati pari a 3.252. Il numero degli attuali positivi nell’Isola si arresta così a 7.019 con un incremento di +229.

Si registrano oggi 3 nuove vittime e 130 nuovi guariti, per un totale rispettivamente di 368 vittime e 5.267 guariti dall’inizio dell’epidemia. I nuovi ricoverati di oggi sono 30 (593 in totale), mentre sono 2 (72 in totale) i nuovi ricoveri in terapia intensiva.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province