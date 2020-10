Coronavirus Sicilia, sindaci invitano alla prudenza: la situazione nei paesi etnei

Coronavirus in Sicilia: aumentano i casi in tutto il territorio e i sindaci lanciano l'allarme. Si invitano i cittadini alla prudenza.

Coronavirus Sicilia: crescono i contagi su tutta l’Isola e sale il numero degli attuali positivi. Sono attualmente quattro le “zone rosse” nel territorio: Sambuca di Sicilia, Mezzojuso, Galati Mamertino e, la più recente, Randazzo. La Regione siciliana ha varato un piano per fronteggiare un eventuale aumento dei contagi e, di conseguenza, dei ricoveri.

Nel frattempo, i sindaci di tutto il territorio pubblicano quotidianamente aggiornamenti per informare i cittadini e invitare tutti al rispetto delle norme anti-contagio e del Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel Catanese, così come nel Palermitano, la situazione continua a destare preoccupazione. Di seguito, gli ultimi aggiornamenti dei Paesi etnei:

Mascalucia

A Mascalucia continua a salire il numero dei positivi al Covid-19, per un totale di 57 contagiati di cui 3 ospedalizzati. A darne comunicazione, su Facebook, il Sindaco Vincenzo Magra, che ha sottolineato: “A seguito del nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri invito tutti al rispetto delle nuove disposizioni nonché al mantenimento delle attenzioni necessarie per il contenimento della diffusione epidemiologica. Lavoriamo e continueremo a farlo per assicurare la massima attenzione verso coloro che necessitano di aiuto.

Si ringraziano le Istituzioni Scolastiche che attraverso le loro Dirigenti, Docenti e Personale garantiscono la necessaria attenzione al rispetto dei protocolli anti COVID, nonché i Dipendenti e Funzionari Comunali per il loro impegno costante malgrado il momento non semplice”.

Aci Catena

Sale il numero dei positivi anche nel comune di Aci Catena. Dall’ultimo rapporto di aggiornamento comunicato in data odierna dall’Asp al sindaco di Aci Catena Nello Oliveri, massima autorità sanitaria locale, salgono a 18 i positivi (12 donne e 6 uomini, di questi solo uno è ospedalizzato) nel territorio comunale catenoto, mentre sale anche il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio, ad oggi questi sono 45.

Il sindaco Nello Oliveri ha raccomandato massima prudenza: “Prudenza assoluta. Il trend di queste ultime settimane non è per niente incoraggiante. Abbiamo registrato un continuo e allarmante numero crescente di contagiati ad Aci Catena. Ci troviamo dinnanzi ad una situazione di preallarme. Alla luce di tutto ciò si raccomanda di razionalizzare le uscite, specie gli anziani solo per casi conclamati di necessità, evitare strette di mano, abbracci e qualsiasi tipo di contatto. Se i numeri non dovessero stabilizzarsi, in base all’ultimo DPCM del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ci troveremo costretti ad inasprire le misure anti contagio, mettendo in pratica i poteri che il governo centrale ha affidato ai sindaci, con misure drastiche che certamente non vorremmo mai adottare. In materia sanitaria e di salute pubblica, il primo cittadino potrebbe emettere ordinanza per far chiudere tutte le aree libere (parchi urbani e zone di aggregazione) e le attività pericolose ed a rischio, per questo motivo vi chiedo un maggiore sforzo e impegno affinché insieme si possa circoscrivere il propagarsi del Covid-19”.

Misterbianco

Nel comune di Misterbianco, stando all’ultimo aggiornamento dell’Asp, sono 63, di cui 12 ricoverati in ospedale e 51 a domicilio. Sono 134 i soggetti non positivi posti in stato di isolamento. L’ASP ha fatto sapere che i dati relativi ai soggetti positivi sono estratti dalla banca dati della piattaforma dell’Istituto Superiore della Sanità.

Paternò