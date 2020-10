Metro Catania, nuovi orari: tornano le corse ogni dieci minuti

Metropolitana di Catania che si avvicina ai livelli di efficienza apprezzati prima dell'emergenza sanitaria. I nuovi orari delle corse comunicati da FCE.

Ci sono volute altre tre settimane, ma alla fine la missione è stata compiuta. La Ferrovia Circumetnea, società che gestisce la metropolitana di Catania, ripristina la frequenza delle corse pre-lockdown, con passaggi dalle stazioni della metro ogni dieci minuti per la mattina.

La comunicazione viene dalla stessa FCE, che tramite un post sulla propria pagina Facebook annuncia i nuovi orari. “Si comunica che a partire da lunedì 12 ottobre il servizio METRO, svolto nei giorni feriali, sarà incrementato riportando la frequenza al mattino ogni 10 minuti, per le corse effettuate dalle ore 6:40 alle ore 15:00. Dalle 15:00 alle 21:00 è mantenuta la frequenza di 15 minuti”.

I nuovi orari sostituiscono in parte quelli comunicati in data 25 settembre, con frequenza corse di 15 minuti ogni giorno anche la mattina, ma per arrivare ai livelli di efficienza precedenti all’emergenza sanitaria manca ancora qualche step. L’orario di chiusura è ancora fissato per le 21, mentre non si fa cenno a una possibile apertura domenicale. Insomma, i passi sono nella giusta direzione, ma mancano ancora alcuni elementi che avevano reso la metro di Catania un servizio efficiente e apprezzato dalla gran parte dei cittadini.