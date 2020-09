Metro Catania, cambiano gli orari: stop corse domenicali e chiusura anticipata

Metro Catania con nuovi orari ed è subito polemica. Viene eliminata l'apertura domenicale, mentre la chiusura è portata alle 21, con corse diminuite rispetto al pre-Covid.

La metropolitana di Catania cambia ancora una volta gli orari. Dopo la rimodulazione del traffico a seguito della riapertura a fine lockdown, la FCE comunica i nuovi orari.

A partire da lunedì 28 settembre, come comunicato da FCE tramite i propri canali, inclusi i social, il servizio metro sulla tratta Stesicoro-Nesima sarà attivo esclusivamente nei giorni feriali, dalle 6:40 (partenza da Nesima) alle 21 (partenza da Stesicoro). Inoltre, vengono aumentate le corse pomeridiane rispetto all’orario “post-lockdown”, con corse ogni 15 minuti per l’intera alla giornata.

Tuttavia, sono diversi i passi indietro rispetto al passato, come fanno notare numerosi utenti sulla pagina stessa della metropolitana di Catania. Le corse con partenza ogni dieci minuti per la mattina sono ormai un ricordo, così come l’apertura domenicale (in passato un evento per occasioni speciali, poi “istituzionalizzata” fino alla chiusura causata dal lockdown e infine, adesso, nemmeno menzionata).

Un passo indietro che si registra anche dal punto di vista degli orari, con la chiusura alle 21:00. I nuovi orari, inoltre, arrivano nella giornata in cui viene soppresso il Metro Shuttle, che negli ultimi anni è stato fondamentale per molti studenti universitari, che ne hanno usufruito per spostarsi dalla fermata Milo alla Cittadella universitaria.