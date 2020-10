Coronavirus a Catania: il Policlinico sospende visite e ricoveri non urgenti

Il Policlinico di Catania sospende tutte le visite e i ricoveri non urgenti: aveva già chiuso la sala parto. Si riduce l'ingresso di visitatori.

Il Policlinico di Catania sospende tutte le visite e i ricoveri che non sono urgenti e che è possibile, dunque, rimandare a quando la situazione Covid-19 si sarà nuovamente stabilizzata. A confermarlo è il direttore generale, dott. Antonio Lazzara, a La Sicilia, che ha dato l’ok per lo stop a tutte quelle procedure che possono essere rinviate per tutelare il personale e i pazienti più a rischio.

L’obiettivo è, infatti, quello di ridurre il più possibile gli ingressi in ospedale da parte di pazienti e visitatori. La ragione risiede nell’aumento dei contagi da Coronavirus che, in questi ultimi giorni, sta nuovamente investendo l’Italia e la Sicilia. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Musumeci e dall’assessore alla Salute Razza, si cercherà comunque di evitare un nuovo lockdown sanitario per permettere a tutte le branche della medicina di restare attive.

Proprio nei giorni scorsi, era arrivata la notizia della chiusura della sala parto del Policlinico, riprogrammando tutte le procedure nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Marco.