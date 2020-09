Coronavirus, in Sicilia ancora oltre 100 casi: registrati 2 decessi

Coronavirus Sicilia con dati ancora superiori alla centinaia. Diminuiscono leggermente ricoveri e terapie intensive, ma aumentano i decessi nell'Isola.

Ancora una volta, l’Isola supera quota 100 nuovi contagi. I casi di Coronavirus in Sicilia riportati nel bollettino odierno alla data di oggi, 25 settembre 2020, sono 107 in totale. L’elevato numero di nuovi positivi a livello regionale trova un corrispettivo anche a livello nazionale, dove il totale è pari a 1.912 positivi.

Tornando al dato regionale, i numeri sono inferiori rispetto al bollettino di ieri, dove i nuovi positivi erano ben 125. Inoltre, nel report quotidiano viene conteggiato anche il decesso registrato a Biancavilla, oltre a un nuovo decesso (due, quindi, in totale, per un totale di 306 vittime nell’Isola dall’inizio della pandemia). I ricoverati sono in tutto 235, due in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 13 (3 in meno).

Quanto agli aumenti dei casi nelle province, il maggior incremento avviene a Palermo, con 60 nuovi casi (oltre la metà del totale) nelle ultime 24 ore. Il secondo maggiore aumento, invece, avviene a Catania, dove il numero di nuovi casi è pari a 24 positivi. Sei dei nuovi casi registrati nell’Isola sono migranti, mentre nelle altre province gli aumenti sono tutti inferiori alla decina: 9 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Caltanissetta, 2 a Messina, 2 a Enna e 1 a Siracusa.