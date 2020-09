Wizz Air apre base a Catania: aumentano i voli e si aggiungono nuove tratte

Wizz Air apre una base all'aeroporto Fontanarossa di Catania: aumentano i voli per alcune tratte in particolari.

Novità sui voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto Fontanarossa di Catania. La compagnia aerea Wizz apre una base a Catania: dall’ 8 ottobre due aeromobili saranno basati su Catania.

Questo consentirà una moltiplicazione dei voli e l’aggiunta di nuove tratte: per Roma con 4 voli, Bologna con 2 e per Venezia. L’offerta non si limita unicamente ai voli sul territorio nazionale: presto la compagnia area metterà a disposizione voli per Londra e Memmingem.

Si tratta della 36esima base per Wizz Air, che ha deciso di investire sul territorio siciliano.