L’aeroporto di Catania, attraverso la sua società di gestione SAC, ha reso noto che, a causa dell’attività eruttiva del vulcano Etna questa mattina, potrebbero verificarsi possibili restrizioni nei voli in arrivo e in partenza dallo scalo. L’unità di crisi dell’aeroporto sta monitorando attentamente la situazione e l’attività vulcanica in corso. Nonostante la situazione, al momento, non desti preoccupazioni, le autorità invitano i passeggeri a rimanere aggiornati sugli sviluppi.

Nessun allarme, voli confermati

L’attività eruttiva dell’Etna ha portato alla temporanea chiusura del settore C2 dell’aeroporto, a causa della presenza di cenere vulcanica nel settore Sud del vulcano. Tuttavia, la situazione è ora sotto controllo, e il settore è stato riaperto. Al momento, tutti i voli regolari e i servizi sono stati confermati, e l’aeroporto continua a operare normalmente. Le autorità rassicurano i passeggeri sulla situazione attuale, che non presenta segnali di allarme.

Raccomandazioni per i passeggeri

Nonostante la riapertura del settore e la conferma dei voli, SAC consiglia comunque a tutti i passeggeri di contattare direttamente le proprie compagnie aeree per verificare lo stato del proprio volo. Le condizioni meteo e vulcaniche potrebbero infatti causare modifiche dell’ultimo minuto. È quindi fondamentale che i viaggiatori restino in contatto con le compagnie aeree per ricevere informazioni tempestive e aggiornamenti in tempo reale.