Catania, caos nei pressi della Cittadella Universitaria: oggi i test di Medicina [FOTO]

Lunghe code nei pressi di via Santa Sofia e alla Circonvallazione di Catania: il test di Medicina all'Università di Catania colpisce la viabilità catanese.

Si stanno svolgendo proprio in queste ore i test di ammissione in Medicina e Odontoiatria per i 2693 iscritti alla prova di selezione per l’accesso al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Catania (anno accademico 2020/21).

Dopo aver documentato la situazione dei candidati fuori dagli edifici predisposti per i test, all’interno della Cittadella Universitaria, con inevitabili assembramenti e code, la situazione all’esterno non è certo delle migliori. Centinaia, infatti, le automobili di amici, familiari e genitori che attendono i propri cari all’uscita del grande complesso universitario catanese.

Come dimostrano le foto scattate dalla nostra redazione, un grande caos si è venuto a creare nei pressi dell’entrata di via Santa Sofia, con inevitabili code e traffico lungo la stessa arteria e il viale Andrea Doria di Catania. Traffico bloccato e file di automobili che hanno coinvolto anche il Tondo Gioeni e il viale Odorico da Pordenone nella stessa direzione.

Le prove non si stanno svolgendo, come inizialmente previsto, nei consueti padiglioni del Centro fieristico Le Ciminiere, ma presso alcuni edifici dell’Università degli Studi di Catania: i candidati, infatti, sono stati smistati tra la Torre Biologica, gli Edifici 14/5/4 della Cittadella universitaria, il Polo Virlinzi e il Polo Gravina.