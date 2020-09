Test di Medicina 2020: a Catania code di studenti fuori dagli edifici [FOTO]

Partono oggi i test di Medicina e Odontoiatria per l'anno 2021/21. Code di studenti fuori dagli edifici.

Oggi, giovedì 3 settembre, al via il test di ammissione in Medicina e Odontoiatria per i 2693 iscritti alla prova di selezione per l’accesso al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Catania (anno accademico 2020/21).

Con lo scopo rispettare le misure di contenimento della diffusione dell’infezione da Covid-19, le prove non si svolgeranno, come inizialmente previsto, nei padiglioni del Centro fieristico Le Ciminiere, ma presso alcuni edifici dell’Ateneo: i candidati, infatti, sono stati smistati a seconda dell’anno di nascita presso la Torre Biologica, Edifici 14/5/4 della Cittadella universitaria, Polo Virlinzi e, infine, Polo Gravina.

Nonostante le misure chiaramente disposte dall’Ateneo per ridurre al minimo il rischio contagio ed evitare, quanto più possibile, pericolosi assembramenti, le immagini attuali, che documentano la situazione odierna all’ingresso di uno degli edifici predisposti per il test, mostrano alcuni assembramenti di candidati. Sebbene lo spazio aperto permetta di mantenere la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro, sembra sia stato sottovalutato il concreto pericolo che raggruppamenti simili possono ancora recare alla vigilia di una tanto potenziale quanto scongiurata seconda ondata epidemiologica.