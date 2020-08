Test Medicina: cosa si può portare il giorno della prova? Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo svolgimento del test e su cosa è consentito avere con sé.

Sta per arrivare il momento decisivo per entrare nel mondo universitario: 66.638 candidati proveranno ad essere ammessi nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea magistrale a ciclo unico, con il numero programmato a livello nazionale. Ma prima di entrare a far parte della folta fila di studenti di Medicina, bisognerà affrontare il test d’ammissione.

Test Medicina 2020: cosa si può portare alla prova?

Ogni candidato dovrà essere munito di un documento d’identità al fine di poter compilare la scheda anagrafica, la quale sarà compilata prima dell’inizio della prova d’ammissione e sarà successivamente sottoscritta e confermata dal candidato alla fine della prova.

Per il resto, è il documento fornito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) a spiegare cosa non si può portare e che se rinvenuto al momento della prova può essere motivo di esclusione dal test di Medicina. Infatti, come si legge al punto e) del documento: “È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione“.

Il candidato non dovrà nemmeno portare materiale di scrittura: la penna nera è l’unico oggetto che si potrà utilizzare per la compilazione delle domande del test di Medicina e sarà data in dotazione dell’Ateneo in cui si sta svolgendo la prova.

Nel documento non si leggono altre direttive su cosa si può portare e cosa no: per un’informazione più dettagliata, vi rimandiamo comunque all’allegato PDF fornito dal sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.