Test Medicina: le prove degli anni precedenti

Test Medicina: manca ormai meno di un mese alla prova. Ecco i test svolti negli ultimi anni e tutte le informazioni utili per prepararsi al meglio.

Il test Medicina 2020 è sempre più vicino. Manca ormai meno di un mese per il test d’ammissione più duro dell’anno, in programma per il 3 settembre. Per l’anno accademico 2020/2021, il test si comporrà di 60 domande, di cui: 12 domande di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, infine 8 di matematica e fisica.

I test Medicina richiedono spesso un punteggio molto alto per passare e per questo, malgrado l’esistenza di corsi di preparazione ad hoc, libri per studiare al meglio e l’attento studio del programma del test d’ammissione, molti studenti preferiscono dare un’occhiata ai vecchi compiti svoltisi negli anni precedenti. Il vantaggio è duplice: da un lato, diversamente dalle simulazioni, con i test degli anni passati si ottiene una prova il più vicino possibile a quella che dovranno affrontare i candidati; dall’altro, calcolando il proprio punteggio e paragonandolo alle medie necessarie all’ingresso, gli aspiranti camici bianchi potranno constatare con i propri occhi i frutti della preparazione agli esami.

Di seguito, quindi, si riportano i test Medicina degli anni precedenti, suddivisi per anno accademico e risalenti fino all’a.a. 2015/2016, così come pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sui propri canali.

Test Medicina: tutte le informazioni utili

Per una migliore preparazione, inoltre, e ai fini di una completa preparazione, si riportano infine alcune informazioni utili riguardanti il test Medicina 2020. In particolare, si ricorda che la pubblicazione delle prove avverrà secondo il seguente calendario:

pubblicazione dei punteggi delle prove per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria: 17 settembre 2020;

Pubblicazione dei risultati della propria prova: 25 settembre ;

; Graduatoria nazionale: 29 settembre.

Per qualsiasi altra informazione riguardante le modalità di ammissione al test Medicina 2020, si rimanda al bando ufficiale e completo. Inoltre, si ricorda che per quest’anno accademico i test non si svolgeranno nella sede espressa come prima preferenza.