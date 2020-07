Test Medicina, meno iscritti e più posti: più facile passare?

Diminuiscono gli iscritti al test Medicina di quest'anno, mentre aumentano i posti messi a disposizione dal Miur. Ecco il numero di candidati e il numero di posti.

I test Medicina sono sempre affollatissimi da migliaia di giovani che, ogni anno, cercano di essere ammessi a uno dei corsi di studio più ambiti e prestigiosi. La prova del 2020, tuttavia, sebbene vedrà protagonisti migliaia di ragazzi, fa registrare un calo delle iscrizioni, malgrado il boom iniziale di posti, aumentando le speranze di molti studenti di passare il test.

Test Medicina: più posti a disposizione e meno iscritti

Ovviamente gli aspiranti medici sono moltissimi anche quest’anno, un numero di gran lunga superiore a quello dei posti disponibili. Tuttavia, rispetto al 2019 si può evidenziare un calo interessante, se rapportato, specialmente, al numero dei posti in più fissati dal Miur.

Nel 2019 erano 68.694 i candidati ai test Medicina, a fronte dei 66.638 iscritti al test Medicina 2020. Si tratta, quindi, di un decremento di circa 2056 unità in meno rispetto all’anno precedente. Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, ha fissato il numero di posti a disposizione per l’a.a. 2020/2021 pari a 13.072, aumentando di 1504 unità la possibilità di accesso ai corsi di Medicina.

Questo significa che uno studente su cinque avrà l’opportunità di passare il test Medicina, un numero pur sempre basso, ma comunque più incoraggiante dell’uno su sei dello scorso anno.

Test Medicina in inglese: iscritti e posti disponibili

Situazione opposta, invece, per gli studenti che intendono passare il test per Medicina in inglese. Rispetto allo scorso anno, in cui erano 11.450 i candidati iscritti alla prova, per il test 2020 dovranno confrontarsi 11.417 studenti, per un numero di posti complessivi pari a 848.

Il numero di partecipanti, tuttavia, non è ancora ufficiale, considerato che circa duemila studenti non hanno ancora concluso la procedura d’iscrizione, pagando la tassa. Se questi numeri venissero confermati, però, la proporzione degli studenti che riusciranno a entrare si attesterebbe intorno a 1 su 13,5.

Test Veterinaria: iscritti e posti disponibili

In notevole aumento sono anche le iscrizioni per i test di Veterinaria 2020, con un numero di candidati pari a 10.002. Le aspiranti matricole, però, si dovranno impegnare moltissimo, se intendo accedere a un corso che ha a disposizione soltanto 890 posti. Soltanto uno studente su 11,5 avrà la possibilità, dunque, di accedere al corso.