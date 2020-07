Test Medicina 2020: è boom di iscritti alla prova

Test Medicina 2020: a dispetto dell'aumento del costo del test, gli iscritti alla prova sono finora tantissimi. Superati i numeri degli iscritti del 2019.

Test Medicina 2020: a partire dai primissimi giorni dall’apertura delle iscrizioni al test per l’accesso a uno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di tutti gli atenei in Italia, le domande per partecipare alla selezione sono state tantissime. Stando ai numeri, le domande sarebbero raddoppiate rispetto al 2019: solo nei primi nove giorni si sono iscritti al test di Medicina 2020 ben 33.097 aspiranti dottori contro i 16.404 del 2019.

Che l’emergenza sanitaria in corso abbia influito o no, il boom di iscritti di quest’anno lascia presagire una prova molto competitiva tra gli aspiranti medici. Sebbene infatti ci sia ancora qualche giorno per presentare la domanda d’ammissione, i numeri parlano chiaro. Un’idea definitiva del numero di candidati del 2020, tuttavia, si avrà solo alla scadenza del 23 luglio 2020.

Il costo del test

A far discutere, in queste settimane, è stato soprattutto il costo triplicato che i candidati dovranno affrontare per partecipare al test Medicina 2020. Al posto dei classici 30 euro, infatti, i candidati di quest’anno si sono visti elaborare un bollettino di 100 euro. Nessun errore. A stabilire il costo del test sarebbe il decreto n. 166, che recita “la tassa di partecipazione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è pari a € 100, giusta nota CRUI, prot. n. 302218 del’1 luglio 2020″.

Le polemiche sono state moltissime e anche l’Udu (Unione degli Universitari) ha chiesto una soluzione a quella che è stata definita una situazione ingiusta e imbarazzante.

La prova

I test Medicina 2020 serviranno per accedere alle prove che spalancheranno le porte solo a una parte dei candidati. La prova si svolgerà il 3 settembre 2020. Nello specifico, si tratterà di 60 quesiti a risposta multipla: 12 domande di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, infine 8 di matematica e fisica.

La pubblicazione dei punteggi delle prove per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è fissata per il 17 settembre 2020. Dal 25 settembre 2020, invece, si potrà visionare la propria prova. Infine, il 29 settembre 2o2o sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.