Universitaly, via a iscrizioni test Medicina 2020: come fare

A partire da oggi sul portale Universitaly sarà possibile effettuare la domanda di partecipazione ai test Medicina 2020. Si aprono, infatti, il 1° luglio le iscrizioni al test a numero programmato nazionale e resteranno aperte fino al prossimo 23 luglio, entro il termine improrogabile delle ore 15.00. Vediamo, quindi, come inviare la propria domanda e registrarsi per i test di Medicina.

Registrazione al portale

Prima di poter inviare la richiesta di iscrizione alla prova d’ammissione a Medicina, occorre che lo studente abbia creato un account personale sul portale Universitaly. Per fare ciò, una volta entrati sul sito, bisogna cliccare sull’opzione in alto a destra “come registrarsi”. Una volta eseguita questa operazione, ecco come procedere passo per passo:

riempire i campi con i propri dati personali;

confermare la propria identità, cliccando sul link che verrà inviato all’indirizzo email indicato in fase di compilazione dei dati;

ritornare sul sito e autenticarsi con mail e password.

Test Medicina 2020: modalità d’iscrizione

Gli aspiranti medici potranno iscriversi esclusivamente online su Universitaly a partire dal 1° luglio, ma avranno meno di un mese per farlo. La procedura, infatti, si chiuderà improrogabilmente entro le 15:00 del 23 luglio.

In un secondo momento i candidati dovranno poi perfezionare l’iscrizione secondo le procedure indicate dall’università in cui il candidato sostiene la prova. Tuttavia, tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 29 luglio 2020.

Dopo aver inserito i propri dati, corredati da un documento di identità valido, il candidato dovrà indicare n le sedi in cui vorrebbe iscriversi, esprimendole in ordine di preferenza. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) 23 luglio 2020.

Test d’ammissione a Medicina: data e svolgimento

La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria si svolgerà giovedì 3 settembre. A dispetto degli altri anni, saranno individuate più sedi, dislocate in ciascuna provincia, così da ridurre al minimo gli spostamenti e garantire le misure di prevenzione del contagio.

I test Medicina 2020 consisteranno nella soluzione di sessanta quesiti con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato dovrà individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate. Gli argomenti sui quali verteranno i quesiti saranno: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Le domane saranno così ripartite:

12 quesiti di cultura generale ;

; 10 di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica.

Test Medicina 2020 UniCT: come pagare l’iscrizione

Effettuata l’iscrizione a Universitaly, ciascun candidato deve presentare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria presso UniCT esclusivamente in modalità on–line attraverso il Portale Studenti dall’1 luglio 2020 e sino al 23 luglio 2020. Ecco come fare:

Collegarsi alla pagina web “https://studenti.smartedu.unict.it” ed eseguire la procedura di

registrazione (per i candidati che non l’hanno mai effettuata);

ottenuto il codice di identificazione personale, effettuare il login, cliccando sul tasto accedi;

dalla home page personale cliccare sulla voce “Domanda di immatricolazione”;

scegliere la voce “Corsi a numero programmato”;

scegliere la prova di Ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria;

inserire tutti i dati richiesti, ivi compresi quelli relativi al diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente con la votazione finale e il codice rilasciato all’esito della registrazione su universitaly;

verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;

confermare la domanda;

stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle scelte effettuate e l’ID relativo alla domanda stessa assegnato dal sistema informatico ai fini della garanzia dell’anonimato.

L’importo della tassa di partecipazione alla prova è fissato in € 30,00 (in nessun caso rimborsabile). Il perfezionamento dell’iscrizione alla prova avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione.

Al momento dell’iscrizione alla prova e della relativa conferma, tale tassa sarà generata automaticamente dal sistema e sarà presente sul portale studenti del candidato alla voce “Pagamenti da Effettuare”. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 di giorno 29 luglio 2020.