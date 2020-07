UNICT – Test Medicina 2020: i posti disponibili a Catania

Test Medicina 2020: pubblicato l'elenco dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina. Ecco i posti a Catania.

Test Medicina 2020: sul sito istituzionale del MIUR, è stato pubblicato il decreto che stabilisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia. I posti sono destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia. Rispetto all’anno scorso, sale il numero dei posti a disposizione.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi: a livello nazionale ci saranno circa 1500 posti in più per un totale di 13.072 posti disponibili. L’anno scorso, i posti a disposizione a livello nazionale erano 11.568.

Test Medicina 2020: i posti a Catania

Anche per l’Università di Catania si registra un sostanziale aumento dei posti a disposizione. Secondo la tabella pubblicata dal Miur, che stabilisce le suddivisioni dei posti nelle varie università italiane, a Catania i posti disponibili per l’anno accademico 2020-2021 sono 400.