Test Medicina 2020: i posti disponibili per ogni ateneo

Test Medicina 2020: il ministro Manfredi ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina.

Test Medicina 2020: si sono aperte oggi le procedure d’iscrizione ai test per accedere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Il test a numero programmato nazionale si svolgerà come ogni anno, anche se le sedi di svolgimento potrebbero essere aumentate per via delle norme anti-contagio in corso. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 15:00 del 23 luglio 2020.

La prova si svolgerà regolarmente il 3 settembre e, come ogni anno, saranno moltissime le aspiranti matricole che tenteranno di accaparrarsi uno degli ambitissimi posti in questo corso di laurea. Il numero chiuso, infatti, secondo il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, è necessario per assicurare agli studenti una formazione di qualità. Bisognerà prepararsi, quindi, al meglio per fare un punteggio alto e vincere uno dei posti messi a bando.

Vediamo il numero dei posti a disposizione in tutta Italia e la suddivisione per ateneo.

I posti disponibili in Italia

Sul sito istituzionale del MIUR, è stato pubblicato un decreto – firmato dal ministro Manfredi – che stabilisce il numero di posti a livello nazionale e le suddivisioni per ogni singolo ateneo. In tutto, i posti per l’anno accademico 2020-2021 saranno 13.072 e saranno destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia. L’aumento, rispetto all’anno scorso, è di circa 1500 posti, annunciati già qualche giorno fa dal ministro in una intervista.

Quante preferenze si possono inserire

Ogni ateneo avrà, dunque, a disposizione un numero stabilito di posti a cui gli studenti potranno accedere. A tal proposito, si ricorda che non esiste alcun limite di preferenze che possono essere inserite nella propria domanda d’iscrizione al test. Un candidato ha la possibilità di indicare tutte le università italiane che erogano il corso di Medicina, posizionandole in base all’ordine di preferenza.