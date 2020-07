Test Medicina 2020: gli iscritti per ogni ateneo

Sono molti gli aspiranti medici che parteciperanno ai test di ammissione di Medicina per l'anno 2020: ecco il numero degli iscritti per ogni ateneo.

Il 2020 sarà un anno decisamente da ricordare per gli inaspettati cambiamenti ai quali il mondo intero si è dovuto presto abituare. Tuttavia, certi aspetti sono rimasti quelli di un tempo, come nel caso del test Medicina 2020, per il quale si è solo reso necessario un adattamento. Infatti, per quest’anno le aspiranti matricole di Medicina non sosterranno il test nel luogo per il quale hanno fatto domanda di ammissione, ma nell’università più vicina alla loro zona di residenza.

Per questo motivo, il numero di iscritti al test per ciascun ateneo corrisponderà a coloro i quali semplicemente sosterranno il test in quell’università, e non agli effettivi iscritti a quella specifica università. Ma quali sono le cifre che sono già state comunicate? Ecco il numero di iscritti ai test per ogni ateneo.

Test Medicina 2020: atenei del nord Italia

Tra gli atenei nell’area settentrionale dell’Italia, l’università di Ferrara ha già comunicato il numero di partecipanti al test: sono state avanzate 296 domande per sostenere il test di ammissione di Medicina e Chirurgia in quell’ateneo. L’università di Modena e Reggio Emilia conta invece 1.042 domande per sostenere il test nei suoi locali, mentre i posti disponibili per quell’ateneo sono 180.

Grandi numeri per quanto riguarda i preimmatricolati al corso di Medicina dell’università di Padova che sono invece ben 3.382 aspiranti studenti. Per l’università di Torino, gli iscritti per sostenere il test di Medicina sono 2.592, mentre lo stesso ateneo mette a disposizione 450 posti.

Test Medicina 2020: Atenei del centro

Tra gli atenei appartenenti alla zona del centro Italia, l’università di Pisa ha reso noti i numeri dei suoi iscritti: si tratterebbe di 1.278 aspiranti studenti di Medicina mentre i posti per quell’ateneo sono 274. Rimanendo in Toscana ma spostandosi in un’altra università, gli iscritti per l’ateneo di Siena sono 745 e la stesse sede offre 246 posti.

Atenei del sud e isole

Per quanto riguarda gli atenei del sud Italia e delle Isole, una delle prime università a comunicare il numero di iscritti al test è stata quella del Molise, sita a Campobasso: a fronte di 99 posti offerti dall’ateneo, i partecipanti al test sono 374, anche se si ricorda che non si tratta degli effettivi candidati per quell’università.

L’ateneo di Catanzaro offre invece 308 posti, divisi tra comunitari ed extracomunitari rispettivamente a 280 e 28 posti, mentre gli iscritti al test per questa università sono 1.176 studenti. L’università di Messina conta invece 1.095 domande per prendere parte al test di ammissione, mentre i posti disponibili per Medicina e Chirurgia sono 346.

