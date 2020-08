UNICT – Test Medicina, Architettura e Professioni Sanitarie: le sedi delle prove

Sono state comunicate le linee guida che i candidati dovranno tenere per partecipare ai prossimi test d'ingresso dell'Università di Catania per quanto riguarda Medicina, Architettura e Professioni Sanitarie.

Nelle date del 3, 4 e 8 settembre si svolgeranno i concorsi di ammissione al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per Architettura e Ingegneria Edile e Architettura e per Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/2021.

I test non si svolgeranno, come inizialmente previsto, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, ma si svolgeranno presso gli edifici messi a disposizione dell’Università di Catania.

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria

I test si svolgeranno tutti il 3 settembre prossimo nei seguenti edifici:

Architettura e Ingegneria Edile

Il test si svolgerà il 4 settembre:

Professioni Sanitarie

I test si svolgeranno l’8 settembre nei seguenti edifici:

Tramite una successiva comunicazione sarà indicata la distribuzione dei candidati per l’ingresso negli edifici in cui si terranno i concorsi. Tutti i candidati devono presentarsi nelle sedi indicate suddivisi secondo la data di nascita e muniti di mascherina, di documento di identità in corso di validità e dell’autocertificazione compilata e sottoscritta, pena l’inammissibilità.

L’ateneo precisa che la mascherina va indossata correttamente per tutto il tempo della permanenza presso i locali dell’Università. Inoltre, all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea a tutti i candidati e lì dove verrà rivelata una temperatura superiore a 37.5 C° non sarà consentita la partecipazione alla prova.