Test Medicina 2020, scadenze e date esami: tutte le info

Test Medicina 2020: mancano all'incirca due mesi alla temutissima prova alla quale si sottoporranno migliaia di studenti italiani. Cosa serve sapere?

Test Medicina 2020: agli aspiranti dottori del futuro rimangono all’incirca due mesi prima della prova d’ammissione. Come si sa, però, prima dell’arrivo del fatidico giorno, sono molteplici le scadenze da dover rispettare. Per partecipare alle prove, infatti, vi è un certo iter da seguire.

Occorre, quindi, tenere sotto controllo tutte le date utili riportate nel bando. Ora che si sa il numero esatto di posti disponibili per ogni ateneo, non resta che fare le proprie scelte in base alle preferenze, dopodiché compilare la domanda di partecipazione al test d’accesso. Entro quando espletare queste funzioni? Data per data, ecco tutte le scadenze enumerate dal bando.

Test Medicina 2020: le scadenze da rispettare

Il primo periodo di tempo da tenere senz’altro in mente è quello in cui, effettivamente, ci si deve iscrivere alle prove scritte. Come comunicato nel bando, “a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 23 luglio 2020 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly”.

Nel bando, viene inoltre ricordato agli aspiranti studenti in Medicina che “il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall’ateneo in cui si sostiene la prova”, e che “il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online non dà diritto alla partecipazione alla prova”.

Non solo, altra informazione importante da tenere in considerazione è quella che riguarda le modalità di sostenimento del test Medicina 2020. Avverranno, infatti, di presenza. Tuttavia, tenendo conto dell’emergenza sanitaria in corso, il bando spiega che “ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza”.

Le date delle prove

Le prove da sostenere per essere ammessi alle Lauree Magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, saranno svolte il prossimo 3 settembre: esattamente a due mesi dalla giornata odierna.

Cosa dovrà aspettarsi chi tenterà la prova? Il test, fortunatamente, non sembra essere cambiato. I quesiti, a risposta multipla, saranno sempre 60, con 5 possibili risposte alternative. Più nello specifico, saranno presenti 12 domande di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, infine 8 di matematica e fisica.

Non resta che tenere a mente, alcune altre date importanti post test Medicina 2020. Ci si riferisce intanto alle date di pubblicazione dei punteggi delle prove: per quel che riguarda medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, li si potranno consultare il 17 settembre 2020. Il successivo 25 settembre, invece, si potrà finalmente visionare la propria prova; il 29 settembre, infine, verrà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Per ogni altra informazione utile, si rimanda alla consultazione del bando.