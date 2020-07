Test Medicina: ultimo giorno per il pagamento della tassa Unict

Sta per scadere, per gli aspiranti studenti di Medicina Unict, il termine ultimo per pagare la tassa per l'ammissione alla prova d'ingresso.

Test Medicina: poco più di un mese separa gli aspiranti studenti di Medicina dalla temutissima prova. I candidati di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi, infatti, svolgeranno la prova d’ammissione, unica a livello nazionale, il prossimo 3 settembre 2020.

Mentre la tensione, man mano, cresce, i futuri studenti di Medicina devono tenere in conto delle scadenze. Se alcune, infatti, sono identiche a livello nazionale (ad esempio, la scadenza dello scorso 23 luglio, termine ultimo per iscriversi e scegliere le sedi di preferenza), altre dipendono dai singoli atenei.

Una di queste, per l’Università di Catania, è fissata per la data di oggi: da domani in poi, infatti, non sarà più possibile perfezionare la propria iscrizione. Non pagando nei tempi previsti la tassa, dunque presentandosi alla prova senza una ricevuta che attesti l’avvenuto versamento, si rischia infatti di perdere la possibilità di sostenimento del test.

Test Medicina: la prova

Una volta esaurito il termine ultimo per pagare la tassa, agli aspiranti studenti di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi non resta che aspettare il temutissimo 3 settembre 2020. Sebbene la preoccupazione sia tanta, gli studenti sanno già, in realtà, cosa aspettarsi dalla prova che andranno ad affrontare.

Essa, infatti, sarà composta da 60 quesiti a risposta multipla. Queste domande andranno affrontate in un tempo limite di 100 minuti dal via alla prova. Il test verterà su molteplici discipline; in particolare, si avranno 12 domande di cultura generale, 8 di matematica e fisica, 12 di chimica, 18 di biologia, infine 10 di logica. Gli argomenti sui quali i quesiti verteranno sono già suggeriti dal bando: occorre dunque farvi attenzione, per non rischiare di arrivare impreparati al momento del dunque.

Ultime, ma non meno importanti, sono le date da tenere in mente subito dopo lo svolgimento della prova. I punteggi, infatti, verranno pubblicati circa due settimane dopo, il 17 settembre 2020. Neanche dieci giorni dopo, il 25 settembre, sarà possibile visionare i propri test. Il 29 settembre 2020, infine, sarà il momento tanto atteso dagli aspiranti studenti di medicina italiani: verrà pubblicata la graduatoria di merito, nominativa e a livello nazionale.