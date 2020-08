Concorso Agenzia del Demanio: pubblicato il bando

Numerosi i concorsi pubblici attualmente attivi. Tra questi quello per l'Agenzia del Demanio il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco come inviare la propria candidatura.

Concorso Agenzia del Demanio: i posti disponibili

L’Agenzia del Demanio ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 50 posti di lavoro. La selezione è rivolta a personale proveniente già dalla pubblica amministrazione. Prevista assunzione con contratto a tempo determinato della durata di un anno presso la struttura per la progettazione. La sede di lavoro sarà quella centrale di Roma.

Queste le posizioni ricercate:

37 progettisti specializzati e RUP;

13 esperti amministrativi e legislativi.

Concorso Agenzia del Demanio: come partecipare

La candidatura va presentata entro la giornata del 30 settembre. Per candidarsi basta inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica “dg.assegnazionetemporanea167@agenziademanio.it” specificando nell’oggetto il profilo per il quale si concorre. Nel dettaglio, nell’oggetto bisognerà indicare: Assegnazione Temporanea Profilo “A” o “B” – Art 1 comma 167 Legge n.145/167.

Alla mail, inoltre, va allegato il curriculum in formato europeo.

Agenzia del Demanio: che cosa è?

L’agenzia del Demanio è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato (beni immobili per uso governativo, patrimonio disponibile e demanio storico-artistico). Persegue l’obiettivo di massimizzare il valore economico del patrimonio pubblico e di contribuire allo sviluppo economico-produttivo, sociale e culturale dei territori nei quali i beni sono inseriti.

Per contribuire al contenimento della spesa pubblica l’agenzia del Demanio ha il compito di razionalizzare l’utilizzo degli spazi da parte dalle amministrazioni pubbliche, riducendo i costi derivanti dagli affitti. Promuove inoltre una diminuzione dei consumi energetici e ha il compito di pianificare gli interventi di manutenzione.

Agenzia del Demanio: che cosa fa?

L’agenzia svolge inoltre un ruolo di promozione e supporto tecnico nei processi di valorizzazione dei patrimoni pubblici di proprietà dello Stato e degli enti locali. Le sue attività sono sottoposte alla vigilanza e agli indirizzi del ministero e sono definite da un contratto di servizi.