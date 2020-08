Concorsi: bandi aperti e come candidarsi

Sono numerosi i concorsi pubblici attualmente attivi rivolti a diplomati e laureati. Ecco quali sono e come inviare la propria candidatura.

I concorsi pubblici rappresentano un’ottima occasione di impiego per giovani diplomati e laureati. Attualmente, sono diversi i concorsi pubblici attivi, scopriamo i bandi aperti e come inviare la propria candidatura.

Concorsi: assistenza agli anziani

Tra i concorsi pubblici aperti, si trova uno indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È stata annunciata l’assunzione di 1200 giovani under 35 da impiegare nel settore dell’assistenza per gli anziani, un programma dal nome “Time to care”.

Il contratto stipulato sarà a tempo determinato della durata di 6 mesi. Il compenso mensile è di 375 euro netti.

Per candidarsi occorre inoltrare tramite PEC la propria domanda di partecipazione al bando all’ente di riferimento per il progetto fino alle 14.00 del 31 ottobre 2020. I contratti di lavoro dei 1200 saranno stipulati entro il 30 novembre 2020.

Concorsi: Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha indetto un concorso per l’assunzione di personale amministrativo. È prevista l’assunzione di 52 risorse caratterizzate da specifica professionalità con orientamento giuridico, finanziario ed economico.

La domanda si potrà presentare per mezzo esclusivamente telematico, entro il 6 ottobre 2020. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rende possibile l’utilizzo del Portale, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata secondo le modalità indicate nel bando sotto allegato.

Concorsi: Ministero dell’Economia

Tra i concorsi pubblici attivi, sono disponibili 56 posti al MEF, il ministero dell’Economia e della Finanza. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto. Per inviare domanda c’è tempo fino al 21 settembre 2020. Bisognerà inoltrare la domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al seguente sito: https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi/

Concorsi: Agenzia del Demanio

L’Agenzia del Demanio ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 50 posti di lavoro. La selezione è rivolta a personale proveniente dalla pubblica amministrazione. Prevista assunzione con contratto a tempo determinato della durata di un anno presso la struttura per la progettazione. Gli interessati possono candidarsi entro il 30 settembre 2020. La sede di lavoro sarà Roma.

Posizioni ricercate: