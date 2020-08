Catania, annullati concerti Modena City Ramblers e Luchè: gli altri live in programma

Annullati i live dei Modena City Ramblers e di Luchè, confermati gli altri eventi. Tutti i concerti in programma ad agosto e settembre.

Il mese di settembre si prospetta denso di concerti a Catania e provincia. Il capoluogo etneo, però, dovrà fare a meno di due band per i live di fine estate: si tratta dei Modena City Ramblers e di Luchè, entrambi annullati per motivi tecnico-logistici e previsti rispettivamente il 4 e 5 settembre 2020 a Villa Bellini di Catania. I possessori dei biglietti potranno richiedere il rimborso entro il 5 ottobre. Confermati, invece, tutti gli altri appuntamenti previsti nel calendario del Wave Summer Music: si ripartirà il 21 agosto con il live che vedrà insieme Samuel Storm e Giulia Luzi (Etna Village), per poi proseguire con “Aladdin – Musical” (22 agosto, Etna Village), “Bruno Mars Tribute (23 agosto, Etna Village), “Shrek – Musical” (30 agosto, Etna Village), “Elodie e Chadia Rodriguez” (3 settembre, Villa Bellini Catania), Michael Jackson Tribute (5 settembre, Etna Village) e “Francesco Gabbani” in concerto (10 settembre, Teatro Antico Taormina).

Il Wave Summer Music, nato da un’idea di Giuseppe Rapisarda Management ed organizzato da Gente in Movimento, punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi e vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte. I concerti saranno realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità grazie ai posti numerati su pianta.

Samuel Storm e Giulia Luzi in concerto

Data: 21 agosto 2020

Location: Etna Village presso Parco Commerciale I Portali

Arrivato in Italia, Samuel Storm ha imbracciato la chitarra e ha cominciato a servirsi della musica come valvola di sfogo per risanare il proprio animo, dopo aver passato un periodo così brutto. Il suo talento non è passato inosservato e così, iscritto alle audizioni di X Factor, è riuscito a salire sul palco e a conquistare i giudici. Samuel Storm li ha rapiti con la sua musica. Nel 2020 torna con un nuovo progetto artistico: “Mon Amour”, il nuovo singolo con Giulia Luzi, indimenticata “Giulietta” del musical “Romeo e Giulietta: ama e cambia il mondo” con la regia di Giuliano Peparini. I due saranno insieme sul palco e presenteranno live il nuovo brano. Giulia la ricordiamo protagonista sul palco del Festival di Sanremo Edizione 2017 nella categoria Big con Raige. Questo nuovo singolo rappresenta per lei un nuovo inizio ed un cambio di stile. “Mon Amoure” è anche un omaggio alla Sicilia: il videoclip è stato girato nell’Isola con protagonista lo splendido Teatro Massimo Bellini di Catania.

ALADDIN – MUSICAL

Data: 22 agosto 2020

Location: Etna Village presso Parco Commerciale I Portali

Aladdin, un ragazzo dal cuore puro, un diamante allo stato grezzo. Scanzonato, generoso, appassionato, ma anche disperato quando gli eventi lo mettono di fronte ad un amore impossibile, è il centro della storia, è sempre in scena ed è lui che conduce lo spettacolo. Il Musical, prodotto da SC Produzioni Teatrali è diretto da Salvo Costantino.

BRUNO MARS TRIBUTE

Data: 23 agosto 2020

Location: Etna Village presso Parco Commerciale I Portali

Bruno Mars è considerato l’erede di Michael Jackson. È una delle popstar più importanti del XXI secolo, un talento immenso, un ragazzo nato per fare musica. Oltre a cantare suona qualunque strumento: dal pianoforte alla batteria, dalla chitarra al basso, dall’armonica all’ukulele. La band, diretta da Lino Zimbone. proporrà i suoi brani più importanti tra cui “Finesse”, “That’s What I Like”, “24K Magic”, “Uptown Funk”, “Treasure”, “When I Was Your Man”, “Locked out of Heaven”, “Grenade”.

SHREK – MUSICAL

Data: 30 agosto 2020

Location: Etna Village presso Parco Commerciale I Portali

Il musical, prodotto da SC Produzioni Teatrali e diretto da Salvo Costantino, porta sulla scena i bizzarri e amati personaggi creati dalla Dream Works: capeggiati dallo scontroso e sgraziato Orco. Vediamo sfilare Ciuchino, l’asino parlante, la principessa Fiona (una principessa un po’ caratteriale e verde, ma pur sempre una principessa!), una Draghessa sputafuoco e malata d’amore, Lord Farquaad, un vero concentrato di cattiveria e uno stuolo di classici personaggi disneyani dal temperamento deciso e spiritoso.

Data: 3 settembre 2020

Location: Villa Bellini di Catania

Dopo il successo di “Guaranà”, tra le canzoni più ascoltate del momento, e la collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra, l’estate di Elodie continua con cinque appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, che la vedranno esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival della stagione. La giovane cantante romana sarà il 3 settembre, presso Villa Bellini, dove accanto a lei ci sarà la giovanissima Chadia Rodriguez.

Classe ’98, Chadia Rodriguez è stata la prima rapper donna sulla copertina di una playlist rap di Spotify Italia. Il video del singolo “Sister (Pastiglie)”, ispirato alla hit punk degli anni ’90 “Pastiglie” dei Prozac+, raggiunge in meno di 24 ore i 100.000 plays su YouTube, entrando nella top 10 delle tendenze. “3G” feat. Jake La Furia, viene pubblicato a dicembre, e Chadia entra di diritto nelle classifiche Spotify del rap italiano, collezionando milioni di streaming su Spotify e altrettante views su Youtube. Il 2020 è l’anno di “Bella così”, un successo radiofonico che rappresenta il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming.

MICHAEL JACKSON TRIBUTE

Data: 5 settembre 2020

Location: Etna Village presso Parco Commerciale I Portali

Il Re del Pop Michael Jackson sarà il protagonista, con le sue canzoni, di una serata-tributo proposta curata da Lino Zimbone. Inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, una come solista e una come membro dei The Jackson 5, Michael è l’artista più premiato nella storia. La vendita stimata di tutti i suoi album, dischi e singoli si aggira complessivamente intorno a un miliardo in tutto il mondo, il che lo rende uno degli artisti che hanno venduto di più nella storia della musica. La sua storia verrà fatta rivivere grazie ai suoi più grandi successi. In scaletta non mancheranno brani come “Thriller”, “Beat it”, “Billie Jean”, “Bad”, “Man in the Mirror”, “The way you make me feel”, ”Earth song”, “Smooth Criminal”, “Black or white” e “Human Nature”.