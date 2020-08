Concerti Sicilia 2020: gli eventi in programma ad agosto

Pochi concerti in programma per l'attuale mese di agosto. Eppure tutti nomi eccellenti quelli che si vedranno esibire nel territorio di Catania e dintorni. Altri appuntamenti sono previsti per i mesi di settembre e ottobre.

Ripartono timidamente i concerti in Sicilia nella stagione 2020. Per agosto sono previsti pochi concerti, ma tutti eccellenti con nomi come Daniele Silvestri e Max Gazzé, mentre per i mesi di settembre e ottobre sono previsti altri interessanti appuntamenti.

Teatro Antico di Taormina

Dopo i concerti dell’artista vincitore di Sanremo Diodato, il prossimo 29 agosto è la volta del cantautore Daniele Silvestri, che si esibirà al Teatro Antico di Taormina.

Zafferana Etnea

A Zafferana Etnea invece altri eventi live presso l’Anfiteatro Falcone-Borsellino. Il prossimo 12 agosto è la volta di Vinicio Capossela, il 13 agosto di Lello Analfino & Tinturia. Il 16 agosto si esibirà in concerto Marco Masini e il 18 Alice che canta Battiato. Il 23 agosto invece è la volta di Max Gazzé.

La Villa Bellini

La Villa Bellini vedrà invece per il mese di agosto solo un evento. Il 10 agosto salirà sul palco Massimo Ranieri mentre bisognerà aspettare settembre per vedere programmati i concerti di Mario Venuti, Colapesce Dimartino, Elodie Di Patrizi, i Modena City Ramblers e Luchè.

Altri nomi illustri si avranno invece ad ottobre, con i Modà al Palacatania e Gigi D’Alessio al Teatro Metropolitan.