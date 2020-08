25 anni fa i R.E.M. a Catania: il ricordo di un concerto indimenticabile [VIDEO]

Il 6 agosto 1995 Catania ospitò uno dei concerti rimasti nella storia musicale della Sicilia: i R.E.M. cantarono allo Stadio Cibali, anticipati dall'esibizione dei Radiohead.

Sono passati 25 anni da quella notte da sogno per moltissimi fan, siciliani ma anche stranieri, accorsi per ascoltare i loro idoli suonare a Catania: infatti, il 6 agosto del 1995 lo Stadio Cibali ha ospitato il concerto dei R.E.M., passato alla storia per la sua memorabilità. Il gruppo era abbastanza avviato e già all’epoca riscuoteva grandissimo successo tra i giovani e meno giovani.

Per Catania si trattò di un grande evento, che le permise di inserirsi nel mondo dei grandi e importanti concerti musicali, di gruppi provenienti anche da oltreoceano. E il tutto fu reso possibile dall’intraprendenza del giovane imprenditore Francesco Virlinzi, il quale riuscì a portare nella sua Sicilia un gruppo musicale che altrimenti avrebbe dovuto seguire in giro per il mondo. Il concerto dei R.E.M. a Catania fu una delle iniziative legate all’estate ’95, che portarono lustro alla città accogliendo fan del gruppo americano non sono da tutta la Sicilia, ma anche da altre parti del mondo.

Fu dunque una notte indimenticabile per molti, ma gli stessi membri del gruppo ricordano ancora oggi con piacere la visita siciliana, oltre al giovane Virlinzi, il quale più che un fan era diventato un caro amico della band. Ecco il video originale dell’intero concerto.

E quella notte non poteva certo mancare “Losing My Religion”, vale a dire uno dei maggiori successi dei R.E.M., suonata allo Stadio Cibali di Catania e ripresa in un video originale del 1995.

Anche i Radiohead in concerto a Catania

Ma, sorpresa nella sorpresa, i R.E.M. non furono i soli ad esibirsi quella sera al Cibali. Ad aprire il concerto fu infatti un’altra band straniera, di provenienza inglese, che all’epoca stava vivendo i tempi di esordio. Si tratta dei Radiohead, i quali si esibirono come band di apertura, per lanciare il concerto dei R.E.M. a Catania. È possibile che si provi una certa nostalgia ripensando a questi tempi di eventi e ospiti internazionali che sembrano tristemente lontani, e di una Catania che richiama moltissime persone in quanto sede di uno di quei concerti che resteranno per sempre impressi nella storia e nella memoria.